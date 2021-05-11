Швеция отказалась высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Как считают в Стокгольме, это крайняя мера, выражать поддержку другим государствам нужно иначе.

Глава МИД Швеции Анн Линде, комментируя призыв властей Чехии к остальным странам Евросоюза выслать в знак солидарности с республикой хотя бы по одному российскому дипломату, заявила, что официальный Стокгольм на данный момент не планирует подобные шаги. Об этом сообщает Шведское радио.

"Нет, не сейчас. Это крайняя мера, а проявлять солидарность можно другими способами, например предложив конкретную поддержку на местах", — отметила глава шведского внешнеполитического ведомства.

Линде заметила, что аналогичного мнения придерживаются и другие страны – члены Евросоюза, и подчеркнула важность ведения дипломатического диалога.