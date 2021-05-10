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Швеция отказалась высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Как считают в Стокгольме, это крайняя мера, выражать поддержку другим государствам нужно иначе.

10 мая 2021, 21:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава МИД Швеции Анн Линде, комментируя призыв властей Чехии к остальным странам Евросоюза выслать в знак солидарности с республикой хотя бы по одному российскому дипломату, заявила, что официальный Стокгольм на данный момент не планирует подобные шаги. Об этом сообщает Шведское радио.

"Нет, не сейчас. Это крайняя мера, а проявлять солидарность можно другими способами, например предложив конкретную поддержку на местах", — отметила глава шведского внешнеполитического ведомства.

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Линде заметила, что аналогичного мнения придерживаются и другие страны – члены Евросоюза, и подчеркнула важность ведения дипломатического диалога.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны ЕС поддержать республику и выслать хотя бы по одному дипломату России из-за взрывов во Врбетице.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Власти Латвии и Литвы решили выслать российских дипломатов в знак солидарности. Эстония чуть позже тоже присоединилась к соседям. МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов из Прибалтики. При этом президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением, в котором заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Из-за этого в стране ему пригрозили делом о государственной измене.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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