Как войти в рабочий ритм после длинных выходных: психологи дали советы

Есть несколько простых правил, соблюдая которые человек может без стресса войти в рабочий ритм после длинных выходных. Способы легко и безболезненно вернуться в строй в беседе с порталом Ura.ru раскрыли российские психологи.

Так, Елена Перминова порекомендовала россиянам в последний день каникул вернуться в обычный режим и не ложиться поздно. Также в первую неделю после долгого отдыха необходимо трудиться без переработок и стараться уходить домой вовремя, чтобы избежать депрессии.

"В первые вечера после работы очень хорошо устроить себе продолжение праздника, но без нарушения режима", — посоветовала психолог.

Она подчеркнула, что входить в рабочий режим нужно плавно, набирая привычные обороты постепенно.

В то же время психолог и коуч Марина Гладышева выразила уверенность, что после хорошего отдыха человек может выйти на работу, не испытывая при этом никаких трудностей. По её мнению, очень важно переключаться на какую-либо другую деятельность, например спорт. А ещё не стоит отвечать на служебную почту и общаться по работе с коллегами. Тогда человек "войдёт в рабочий режим на новом ресурсе", пояснила Гладышева.

Вместе с тем психолог констатировала, что гораздо более трудным выход на работу окажется для тех, кто все свои длинные выходные посвятил алкоголю и перееданию. Как резюмировала коуч, главный залог быстрого восстановления — это исключительно здоровый образ жизни.

А психолог Алиса Метелина ранее объяснила россиянам, как правильно реагировать на агрессию коллег. В частности, важно в моменты ответного гнева взять паузу, чтобы совладать со своими эмоциями и не наговорить лишнего.

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