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Как войти в рабочий ритм после длинных выходных: психологи дали советы

В последний день каникул эксперты рекомендовали привести в порядок режим и не ложиться поздно.

10 мая 2021, 21:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Есть несколько простых правил, соблюдая которые человек может без стресса войти в рабочий ритм после длинных выходных. Способы легко и безболезненно вернуться в строй в беседе с порталом Ura.ru раскрыли российские психологи.

Так, Елена Перминова порекомендовала россиянам в последний день каникул вернуться в обычный режим и не ложиться поздно. Также в первую неделю после долгого отдыха необходимо трудиться без переработок и стараться уходить домой вовремя, чтобы избежать депрессии.

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"В первые вечера после работы очень хорошо устроить себе продолжение праздника, но без нарушения режима", — посоветовала психолог.

Она подчеркнула, что входить в рабочий режим нужно плавно, набирая привычные обороты постепенно.

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В то же время психолог и коуч Марина Гладышева выразила уверенность, что после хорошего отдыха человек может выйти на работу, не испытывая при этом никаких трудностей. По её мнению, очень важно переключаться на какую-либо другую деятельность, например спорт. А ещё не стоит отвечать на служебную почту и общаться по работе с коллегами. Тогда человек "войдёт в рабочий режим на новом ресурсе", пояснила Гладышева.

Вместе с тем психолог констатировала, что гораздо более трудным выход на работу окажется для тех, кто все свои длинные выходные посвятил алкоголю и перееданию. Как резюмировала коуч, главный залог быстрого восстановления — это исключительно здоровый образ жизни.

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А психолог Алиса Метелина ранее объяснила россиянам, как правильно реагировать на агрессию коллег. В частности, важно в моменты ответного гнева взять паузу, чтобы совладать со своими эмоциями и не наговорить лишнего.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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