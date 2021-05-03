Только попробуй обмануть: профайлеры дали советы, как "читать" мужчин и женщин

Долгожданное свидание с мужчиной мечты может обернуться знакомством с мошенником, алкоголиком или даже маньяком. Впрочем, эта опасность не менее актуальна и для мужчин. Чтобы уберечь себя от подозрительной близости, профайлеры советуют обращать внимание на ряд признаков.

"Я сам обманываться рад"

Достаточно распространённая ситуация для тех, кто пользовался сайтами знакомств, — первая встреча вживую, собеседник выглядит нормально, ведёт себя адекватно, возможно, даже говорит умные и интересные слова, но что-то вам не даёт покоя. То его взгляд устремлён не на вас, а куда-то в сторону, то человек не перестаёт трогать себя за одежду. И этот нюанс, казалось бы, незначительный, сбивает вас с толку и в итоге может стать причиной отказа от дальнейшего общения.

Это небольшой пример того, как человеческая психика автоматически реагирует на особенности взаимодействия. Как мы, сами того не подозревая, оцениваем собеседника, его роль в диалоге и пытаемся защититься от потенциально нежелательного контакта.

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Подобные маркеры, которые могут учитываться осознанно и говорить о человеке больше, чем он сам, изучают профайлеры. Они оценивают и прогнозируют поведение человека с точки зрения психологии на основе некоторых признаков: характеристик внешности, вербального и невербального поведения. Проще говоря, они "читают" человека по его внешности, поведению и словам.

Огромный всплеск интереса к этой профессии спровоцировал американский сериал Lie to Me на телеканале HBO, вышедший в 2009 году. Российским зрителям он стал широко известен под названиями "Обмани меня" или "Теория лжи". Главный герой картины способен буквально за секунды расколоть даже хорошо подготовленного лжеца по малейшим движениям его мимики и едва уловимым признакам.

После выхода сериала Интернет наводнили тысячи публикаций о том, как распознать лжеца, да и в целом о том, что "прочитать" человека может едва ли не любой. Особенно эти статьи пользовались спросом у женщин, которые активно искали себе вторую половинку и рассчитывали ещё во время первого свидания понять, стоит ли с этим мужчиной строить отношения. Профессиональные профайлеры однозначно отвечают, что подобные самоучки приносят себе больше вреда, чем пользы.

— Нет ни одного значительного признака лжи, как там писал Аллан Пиз, что человек почесал нос или рот, и это о чём-то однозначно говорит. Такого не существует. Это все признаки стресса. Даже самое учащённое моргание связано с неприятием. Может, человек увидел или услышал то, что ему неприятно. Единственное, что полезно, — определять эмоции по микровыражениям. А жесты научиться считывать очень сложно. Без специальных вопросов, применения определённых методик ведения опросных бесед это всё слабо работает, — объяснил Лайфу профайлер Илья Онищенко.

Другой эксперт-практик в области распознавания лжи, эмоций и мимики, профайлер-полиграфолог Илья Степанов подчеркнул, что, начитавшись вредных советов, человек создаёт у себя в голове некую картинку и вскоре начинает сам в неё верить.

— Например, что пишут иногда в книгах из разряда "про женщин": трогают волосы, тем самым проявляют сексуальное желание. Это неправда. Уводит глаза в стороны — значит, врёт. Это неправда. Я знаю, что люди это читают и покупают, но ни к науке, ни к практике это не имеет отношения. Самое страшное, что можно сделать при знакомстве с человеком, когда обращаете внимание на подобные детали, — начинать додумывать. В этот момент человек начинает жить в картинках в своей голове. Придумал себе какой-то подвох — появилось волнение, он начинает смотреть на собеседника через эту призму, вскоре появляются претензии, подозрения, и всё заканчивается конфликтом или паникой, — пояснил специалист.

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Профайлер отметил, что основной пагубный эффект от советов из Интернета заключается в том, что сам человек начинает излишне волноваться. — Человек случайно пошевелился, случайно почесал или потрогал шею, волосы, запонки, а я вспомнил, что где-то что-то про это читал, и у себя в голове разогнал, что передо мной сидит маньяк или преступник. Начинается такой выброс адреналина и кортизола (гормона стресса. — Прим. Лайфа) в кровь, что в первую очередь хуже становится мне. Главная опасность — погубить пустыми тревогами собственное здоровье, — пояснил Илья Степанов.

По словам эксперта, единственное, что действительно доступно любому человеку, чтобы правильно "прочесть" собеседника, это грамотно заданные ему вопросы. — В этом проблема всех этих пунктиков, что они работают только в совокупности. То есть сначала надо смотреть, какие стимулы у собеседника, какие вопросы вы задаёте, какие интриги запускаете, чтобы посмотреть, как человек реагирует. И уже в связке: стимулы, реакции, контекст, среда, в которой вы находитесь, можно пункты разбирать. Например, он отвёл глаза. После вопроса или во время ответа? Поджал губы. После вопроса или во время ответа? Появилась улыбка. Больше в правую сторону или ровная? Но это довольно сложно, так что большинство людей для себя говорят "не, не, надо попроще", — подытожил Степанов.

Язык — ваш друг и враг

Задать правильные вопросы собеседнику часто сложнее, чем кажется. Особенно во время первого свидания. Но использование продуманных конструкций в речи однозначно сможет уберечь от нежелательного знакомства, уверяют специалисты.

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— Ко мне часто обращаются женщины, которые хотят понять мужчину сразу на первом свидании: какие у него планы, готов ли он к серьёзным отношениям. Я рекомендую использовать вопросы-связки. Например, женщина прямо спрашивает: "Ты женат?" Мужчина, естественно, подготовлен к этому вопросу, он много раз отвечал и в этот раз говорит: "Нет". Здесь нужно каверзно, хитро уточнить, чтобы мужчина не был подготовлен: "То есть ты свободен для отношений?" Если он уверенно врёт на первый, то на второй вопрос он задумается, — пояснил Илья Онищенко.

Профайлер Ульяна Никоненко рекомендует также в порядке обязательных вопросов поинтересоваться у собеседника, что он ждёт от встречи и какова была причина расставания с предыдущим партнёром.

— Второй вопрос — цель встречи. Третий вопрос, который стоит обсудить, — причина расставания с предыдущим партнёром. Что не сложилось? Я вообще считаю, пусть это даже какие-то любовные свидания, встречи, не нужно бояться задавать абсолютно прямые вопросы, чтобы получить на них точный ответ. Потому что на этом этапе в принципе будет всё понятно. Важно, чтобы дамы не строили никаких иллюзий по отношению к человеку. Они зададут ряд очевидных вопросов и всё смогут для себя понять, — отметила эксперт.

Илья Степанов добавил, что язык определяет то, как человек мыслит. И наоборот — мышление очень хорошо выражено в языке. Речь не про слова-паразиты, а про то, на чём сконцентрирована речь, какие собеседник строит конструкции, где ставит эмоциональные акценты, что его волнует, а что не вызывает ни малейшего интереса. Профайлер подчеркнул, что долго удерживаться в искусственной речи очень сложно.

— Первое, на что стоит обращать внимание, это так называемая конгруэнтность — согласованность слов и жестов, не противоречащих друг другу. Это соответствие того, как человек выглядит. Потому что некоторые могут постараться, особенно это касается мошенников, они могут хорошо себя "упаковать", но при этом в противоречие тому, как они выглядят, может идти манера их речи. Поэтому самое лучшее, что можно сделать в начале любого знакомства, чтобы в вашей речи присутствовали вопросы. Потому что чем больше мы разговорим собеседника, тем лучше поймём, где придумано, а где вылезает настоящее, — рассказал Степанов.

Маньяки, алкоголики и содержанки

Эксперты-профайлеры всё же рекомендуют обращать внимание на некоторые детали — они вкупе с задаваемыми вопросами помогут вскрыть обман или вещи похуже. Например, насколько собеседник при знакомстве соблюдает личные, физические границы.

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— Насколько быстро человек стремится нарушить мои границы: как можно скорее прикоснуться, вступить в физический контакт. Это интересная штука, она про животное доминирование. То есть на задний план отходят некие социальные и культурные нормы, и вылезает на первый план всё животное. То есть по факту транслируется между строк закон "всё твоё — моё". Вопрос, как это развернётся дальше? Особенно если помнить о распространённости такой проблемы, как бытовое, домашнее насилие. Это можно выявить, — рассказал Лайфу Илья Степанов.

Он же рекомендовал обращать внимание на уровень стресса у собеседника. Эксперт пояснил, что волноваться на первом свидании — абсолютно нормально. Во время стресса человек может часто прикасаться к себе, к одежде, к предметам. Это всё жесты самоуспокоения.

— Эти поглаживания успокоительные. В принципе, на первом свидании нормально волноваться. Но если мы продолжаем задавать вопросы, нейтральные, чтобы поддержать беседу, разговорить человека, а уровень стресса у него сохраняется, то тут должен возникнуть вопрос: а почему не наступает расслабления. Обычно это происходит потому, что есть какой-то умысел, либо это психические особенности данного человека. И это тоже уже звоночек, — подчеркнул специалист.

Профайлер Илья Онищенко посоветовал обратить внимание, как собеседник контактирует с другими людьми. Например, с официантами, если первое свидание проходит в ресторане. Потому что сохранять одну и ту же маску лжи для нескольких людей гораздо сложнее, чем для одного.

Эксперт Ульяна Никоненко рекомендовала обращать внимание на здоровье человека как характерный признак, который в потенциальных любовных отношениях может сыграть негативную роль. Речь про вредные привычки: алкоголизм, наркомания, а для некоторых и курение.

— Пристрастие к наркотикам можно определить ещё во время первого свидания. Нужно посмотреть на глаза человека. Если взгляд пустой и зрачки расширены, то, возможно, человек под воздействием какого-либо вещества или препарата. Но бывает так, что у людей при психическом расстройстве бывает пустой взгляд. Любое отклонение от нормального поведения можно легко увидеть, — отметила профайлер.

О возможном наличии алкогольной зависимости могут рассказать руки человека. — Начиная со второй-третьей стадии алкоголизма, руки, как правило, будут уже красно-фиолетового цвета. Исключение составляют люди с сердечно-сосудистой дистонией. В том числе нужно обратить внимание на лицо. Об алкоголизме могут свидетельствовать определённые признаки: чрезмерная опухлость лица или наличие шрамов, которые могли появиться как следствие зависимости, — уточнила Ульяна Никоненко.

Но куда чаще чем алкоголики, наркоманы или даже маньяки обычным гражданам попадаются те, кто хочет на них заработать. Чтобы выявить мошенника или альфонса, достаточно обратить внимание на те вопросы, которые он задаёт.

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— Если перед вами мужчина, который хочет охмурить женщину, чтобы она за него платила или взяла на себя кредит, это можно понять по некоторым признакам. Нужно на первом свидании на такие моменты обратить внимание: кто будет платить за счет, как он будет реагировать на информацию о её финансах, будет ли он задавать вопросы, касающиеся её финансовой грамотности, материальной успешности. То есть вопросы, которые не очень уместны на первых свиданиях, — посоветовала Ульяна Никоненко.

Эксперт отметила, что в последние годы проблема с теми, кто хочет нажиться на второй половинке, одинаково характерна как для женщин, так и для мужчин. Особенно часто с ней сталкиваются в крупных городах.

— Есть такой термин — содержанка. Таких женщин можно легко определить по беспорядочному образу жизни. Например, сегодня она проснулась в 12 дня, пошла куда-то с девочками — попила чай, непонятно чем весь день занималась и при этом выделяется наличием каких-то дорогих аксессуаров, признаков роскошной жизни, которыми не может обеспечить себя сама, — рассказала профайлер.

Впрочем, как писал Александр Пушкин, влюблённый человек всегда готов сознательно обманываться за хотя бы небольшую долю внимания от объекта воздыханий.

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