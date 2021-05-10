Врачи рассказали, как солнечный свет дарит нам здоровье и в то же время лишает его
Солнце человеку как друг, так и враг. С ним можно укрепить здоровье, повысить настроение. И, напротив, светило принесёт немало серьёзных проблем со здоровьем, если переусердствовать с инсоляцией. В День Солнца Лайф узнал у экспертов о положительном и отрицательном влиянии солнца на организм человека.
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Польза солнца для здоровья человека
Солнце дарит человеку энергию, улучшает настроение и здоровье. Причина, по которой свет так важен, в том, что он устанавливает циркадный ритм, или биологические часы, через специальные фоточувствительные клетки в нашем глазу.
— Ультрафиолетовый свет вырабатывает в организме человека витамин D. Это важнейший элемент жизнедеятельности и здоровья. Он необходим для усвоения кальция, фосфора и прочности зубной эмали. Витамин D поддерживает иммунитет человека и укрепляет сердечно-сосудистую систему, — говорит нутрициолог, диетолог Роман Пристанский.
Специалист рассказал, что во время пребывания на солнце одновременно с загаром человек получает эндорфины и много других полезных для организма метаболитов.
Вред солнца для человеческого организма
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Солнце вызывает рак кожи
Доктор медицинских наук, профессор, хирург-онколог Константин Титов предупреждает, что солнце — основной фактор возникновения злокачественных заболеваний кожи.
— Солнечный ожог, особенно в детском возрасте, в два раза повышает риск меланомы — наиболее опасной опухоли кожи, — говорит онколог. — Основной фактор рака кожи — это повышенная инсоляция.
По словам врача, людям с очень светлой кожей, усеянной веснушками или со множеством родинок, рыжеволосым и истинным блондинам загар противопоказан.
— У них загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого формируется солнечный ожог. Загар — это ответ организма на ожог, — объясняет онколог.
Ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи (их генетические перестройки). Со временем, через 20–40 лет, этот процесс может привести к развитию злокачественной опухоли — меланомы или рака кожи. Меланома среди онкологических заболеваний кожи наиболее агрессивна и опасна. В этой группе новообразований она отвечает за 80% смертей.
Вред искусственного солнца
По словам хирурга-онколога Константина Титова, ультрафиолетовое излучение солярия ВОЗ приравняла по степени канцерогенного воздействия к таким факторам, как курение.
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Врач уточнил, что некоторые российские спа-салоны вовремя не меняют лампы. В таком случае ультрафиолетовое излучение солярия интенсивнее и за короткое время можно получить большую дозу ультрафиолета. У светлокожих людей при чрезмерном загаре может развиться онкологическое заболевание кожи, напоминает специалист.
От солнца кожа быстрее стареет
Врач-дерматовенеролог клиники "Монако" Лидия Шошина предупреждает, что достаточно "сгореть" один раз, чтобы визуально постареть на несколько лет и у клеток нарушились функции.
Специалист объяснила, что для формирования загара кожа должна пройти через фазу термического ожога. Покраснение кожи — ожог первой степени, а образование волдырей — ожог второй степени. После этого снижается эластичность кожи, происходит её старение, то есть появляются морщины, пигментные пятна и сухость кожи, резюмирует врач.
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— Генетически кожа с рождения адаптируется к солнечному излучению своего родного края. При этом известно, если северный человек приедет на юг, то "сгорит" очень быстро. Например, южане все сморщенные, — рассказала Лидия Шошина. — Итальянки в 35 лет выглядят так, как наши 50-летние женщины. Северные люди из-за отсутствия солнца выглядят моложе.
Специалист рекомендует тем, кто хочет сохранить молодость, реже бывать на солнце и помнить о солнцезащитном креме.
От солнца можно ослепнуть
Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков пояснил, что глаз — очень чувствительный орган, а его сетчатка — это нервная ткань, которая может пострадать от ультрафиолета.
Даже при солнечном затмении, когда диск солнца закрыт на 99%, если смотреть на него без защиты, можно ослепнуть.
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— Раньше на это явление смотрели через закопчённое стекло, сейчас это специальные фильтры или маска для сварочных работ, — говорит Вячеслав Куренков. — Часто после затмения люди обращаются в офтальмологические клиники с поражением сетчатки от солнечного излучения, потому что пять-десять минут наблюдали за этим явлением без защиты глаз.
Специалист подчеркнул, что на Северном полюсе люди не выходят на улицу без солнцезащитных очков. Всё потому, что обычно там ясная погода и белый снег сильно отражает солнечные лучи, ослепляя глаза.
Главный врач клиники микрохирургии глаза "Я вижу" Виталий Авалиани уточнил, что от попадания прямых солнечных лучей в глаза повышается риск воспаления роговицы, возникновения дефектов сетчатки, ожога глаз, меланомы и катаракты.
— В отличие от ожога, который проявит себя уже через несколько часов, остальные заболевания будут набирать силу постепенно и принесут ещё больше проблем, — пояснил Виталий Авалиани.
Солнце вредит щитовидной железе
В преддверии лета и отпусков мнение о том, что солнце вредит щитовидной железе, волнует многих. Особенно тех, у кого проблемы с органом.
Врач-эндокринолог клиники "Медсервис" Екатерина Фадеева предупреждает, что её пациентам особенно важно избегать солнечных ожогов. Ожог может обострить аутоиммунные заболевания и вызвать в том числе активный рост тканей.
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— Людям с проблемной щитовидной железой нужно очень серьёзно планировать отдых на юге. В южных регионах уровень солнечной радиации намного выше, чем в средней полосе России, — говорит специалист. — Поэтому отправляться туда лучше в конце сезона, когда солнце теряет свою активность.
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