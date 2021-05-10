СМИ: В атаках "направленной энергией" на разведчиков США заподозрили Россию

Американское разведывательное сообщество подозревает, что Россия причастна к предполагаемым атакам с использованием технологии "направленной энергии" на разведчиков США. Как пишет издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники, в ходе расследования изучается якобы роль ГРУ.

При этом подчёркивается, что точными доказательствами своих подозрений американские разведчики не располагают, с официальными заявлениями они выступать не готовы. Расследование предполагаемых атак было активизировано.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщал, что в США расследуют два факта странного резкого ухудшения состояния людей. Предположительно, идёт речь об атаках с использованием технологии "направленной энергии". Случаи якобы имели место в ноябре 2020 года рядом с Белым домом и в 2019 году в штате Вирджиния. Отмечалось, что пока не ясно, связаны ли эти инциденты с похожими, которые имели место за границей, в том числе так называемым гаванским синдромом среди дипломатов США на Кубе.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В 2018 году сотрудники дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе, в связи с этим их вернули на родину. В Пекине также заявили, что не располагают информацией, подтверждающей подобное воздействие.

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