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Миллионы просмотров в TikTok набрали рассказы ветеранов о Великой Отечественной войне

Одно из видео там посмотрели более миллиона раз. На кадрах защитники Отечества вспоминают, как они узнали о начале войны.

10 мая 2021, 22:12
<p>Фото © <a href="https://onf.ru/2021/05/03/narodnyy-front-rasskazhet-ob-obyknovennyh-geroyah-v-tiktok/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОНФ</a> </p>

Фото © ОНФ

Проект команды Общероссийского народного фронта (ОНФ) с интервью участников Великой Отечественной войны нашёл живой отклик у молодой аудитории социальной сети "Тикток". За неделю на аккаунт подписалось более 32 тысяч человек. Ролики с интервью ветеранов набрали около двух с половиной миллионов просмотров, 350 тысяч лайков и тысячи комментариев с благодарностью героям.

Наибольший интерес у аудитории вызвал ролик, где защитники Отечества вспоминают о том, как они узнали, что началась война. Это видео посмотрели более миллиона раз.

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"Идея была достаточно смелая, ведь для "Тиктока" это новое содержание. Но аудитория прекрасно его восприняла — и не только в России. Наш проект набрал много просмотров в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и в других странах, где история Победы и подвига героев близка людям любого возраста", — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Он также поблагодарил ветеранов за участие, а пользователей Сети — за тёплый приём акции.

Напомним, что запуск аккаунта в "Тиктоке" состоялся 3 мая. Команда ОНФ взяла интервью у десяти ветеранов, которые участвовали в боевых действиях и были непосредственными свидетелями происходящих событий.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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