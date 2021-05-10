Миллионы просмотров в TikTok набрали рассказы ветеранов о Великой Отечественной войне
Одно из видео там посмотрели более миллиона раз. На кадрах защитники Отечества вспоминают, как они узнали о начале войны.
Фото © ОНФ
Проект команды Общероссийского народного фронта (ОНФ) с интервью участников Великой Отечественной войны нашёл живой отклик у молодой аудитории социальной сети "Тикток". За неделю на аккаунт подписалось более 32 тысяч человек. Ролики с интервью ветеранов набрали около двух с половиной миллионов просмотров, 350 тысяч лайков и тысячи комментариев с благодарностью героям.
Наибольший интерес у аудитории вызвал ролик, где защитники Отечества вспоминают о том, как они узнали, что началась война. Это видео посмотрели более миллиона раз.
"Идея была достаточно смелая, ведь для "Тиктока" это новое содержание. Но аудитория прекрасно его восприняла — и не только в России. Наш проект набрал много просмотров в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и в других странах, где история Победы и подвига героев близка людям любого возраста", — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Он также поблагодарил ветеранов за участие, а пользователей Сети — за тёплый приём акции.
Напомним, что запуск аккаунта в "Тиктоке" состоялся 3 мая. Команда ОНФ взяла интервью у десяти ветеранов, которые участвовали в боевых действиях и были непосредственными свидетелями происходящих событий.
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