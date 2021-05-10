"Полегчало?" Тодоренко резко ответила на вопросы о перенесённой Топаловым операции

Российский певец Влад Топалов всё ещё находится в больнице после хирургического вмешательства. Его супруга, известная телеведущая Регина Тодоренко, решила ответить на слухи и домыслы по поводу состояния её мужа. Она столкнулась с волной критики в адрес звёздной семьи.

"Из 102 изданий, что напечатали об операции Влада, только семь удостоились позвонить нам лично и удостовериться в случившемся. В такие моменты эффективнее самому написать о своей личной жизни, чем потом отбиваться от клеветы! Уж лучше из первых уст, правда?" — написала она.

Тодоренко уточнила, что сама не проходила никакого лечения, а лишь находилась рядом с мужем. Однако до сих пор она не рассказала о диагнозе певца, а лишь уточнила в комментариях, что операция была плановая. Тодоренко сделала это после того, как на неё накинулись фанаты с расспросами.

"У мужа плановая операция, полегчало?" — написала она.

Ранее Тодоренко рассказала, как чуть не потеряла мужа на операционном столе. Операция проводилась гораздо дольше запланированного, но что стало её причиной, телеведущая не уточнила.

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