"Это всегда по-новому": Многодетный Меладзе рассказал, какие песенки поёт новорождённой дочери
Певец заверил, что по возможности старается уделять время всем своим детям, но у старших уже свои интересы.
Фото © Instagram / meladzevalerian
Новорождённая дочь Валерия Меладзе и певицы Альбины Джанабаевой принесла в семью большую радость и вместе с тем большую ответственность. Об этом рассказал звёздный папа малышки. Он отметил, что у него большой опыт отцовства, но "это всегда по-новому".
"Маленький, хрупкий комочек, который полностью зависит от тебя. Песенки ей напеваю, но больше это бормотание какое-то. Малышке нравится, когда вокруг есть звуки", — рассказал артист в интервью на канале RU.TV.
Заботы о новорождённой не стали преградой для встреч со старшими детьми. Артист старается свободное время уделять подросшим дочерям и сыновьям.
"Дочки мои уже все довольно самостоятельные. Самая младшая — студентка, средняя — учится и работает, у старшей своё дело. Теперь у них бывает совсем мало свободного времени. Поэтому самые радостные моменты — когда мы можем собраться все вместе", — говорит Меладзе.
Беседы со старшими сыновьями также нередки в жизни исполнителя. По его словам, они находят общий язык и рассуждают о жизни.
Ранее Лайф рассказывал о том, что повлияло на брак Валерия Меладзе и как живут семьи певца сейчас.
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