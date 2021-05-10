Взорвался бензовоз: в ЮАР семь человек погибли в жуткой аварии
Прогремел взрыв, пострадали десятки человек. Автомобили выгорели практически полностью.
Минимум семь человек погибли в результате аварии с бензовозом и несколькими легковыми автомобилями в ЮАР. В ДТП также попал автобус. Об этом сообщает портал news24.
Крупная авария произошла в провинции Квазулу-Натал. После столкновения нескольких автомобилей, в том числе бензовоза и автобуса, прогремел взрыв. В ДТП пострадало около 30 человек.
"К сожалению, семь человек в этой аварии погибли", — приводит портал слова представителя местной службы скорой помощи.
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