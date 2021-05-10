Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Взорвался бензовоз: в ЮАР семь человек погибли в жуткой аварии

Прогремел взрыв, пострадали десятки человек. Автомобили выгорели практически полностью.

10 мая 2021, 21:44

Минимум семь человек погибли в результате аварии с бензовозом и несколькими легковыми автомобилями в ЮАР. В ДТП также попал автобус. Об этом сообщает портал news24.

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

1 / 2

Крупная авария произошла в провинции Квазулу-Натал. После столкновения нескольких автомобилей, в том числе бензовоза и автобуса, прогремел взрыв. В ДТП пострадало около 30 человек.

"К сожалению, семь человек в этой аварии погибли", — приводит портал слова представителя местной службы скорой помощи.

Протаранила ПАЗ, въехала в дерево: Лайф публикует фото с места столкновения фуры и автобуса под Пензой

Протаранила ПАЗ, въехала в дерево: Лайф публикует фото с места столкновения фуры и автобуса под Пензой

Ранее сообщалось, что в Татарстане пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Судя по фото с места трагедии, фура буквально раздавила "рено", в котором ехало восемь пассажиров.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

ЮАР продала 1 млн доз неэффективной против ковида-мутанта вакцины AstraZeneca

21 марта, 17:03

Протаранила ПАЗ, въехала в дерево: Лайф публикует фото с места столкновения фуры и автобуса под Пензой

сегодня в 20:17

Премьер Словакии анонсировал начало массовой вакцинации "Спутником V"

сегодня в 21:24

"Столько зависти, желчи": Киркоров защитил Бузову перед Гордон

сегодня в 22:00

"Полегчало?" Тодоренко резко ответила на вопросы о перенесённой Топаловым операции

сегодня в 21:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1