Взорвался бензовоз: в ЮАР семь человек погибли в жуткой аварии

Минимум семь человек погибли в результате аварии с бензовозом и несколькими легковыми автомобилями в ЮАР. В ДТП также попал автобус. Об этом сообщает портал news24.





Крупная авария произошла в провинции Квазулу-Натал. После столкновения нескольких автомобилей, в том числе бензовоза и автобуса, прогремел взрыв. В ДТП пострадало около 30 человек.

"К сожалению, семь человек в этой аварии погибли", — приводит портал слова представителя местной службы скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Судя по фото с места трагедии, фура буквально раздавила "рено", в котором ехало восемь пассажиров.

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