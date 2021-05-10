Немецкий журналист назвал "главный внешнеполитический козырь" Путина

Главным козырем президента России Владимира Путина во внешней политике является мощная армия. Об этом заявил немецкий журналист Кристоф Ваннер, комментируя Парад Победы, который прошёл 9 Мая в Москве.

"Укреплённая армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Путина или, лучше сказать, рычаг давления. И президент России без колебаний готов его использовать", — сказал корреспондент в эфире телеканала Welt.

Ваннер напомнил о недавней ситуации с Украиной, когда Россия разместила на границе большое количество солдат. Это послужило сигналом не только для Киева, но и для Запада. При этом военный эксперт Александр Гольц указал на то, что Путин на самом деле не хочет крупномасштабной войны против Незалежной. По его мнению, войска РФ разместили возле Украины, чтобы заставить США вести переговоры. Журналист считает, что план сработал, после чего российский лидер начал отвод войск от границы.

Как и ряд других зарубежных СМИ, Welt посвятил большую часть эфира о Дне Победы отношениям между Россией и западными странами. При этом немецкие журналисты назвали парад в российской столице "внешнеполитическим посланием". Само празднование телеканал назвал грандиозным, а военную силу РФ счёл "сильнейшим аргументом" российского лидера.

Ранее сообщалось, что британцы пришли в восторг от Парада Победы, который накануне прошёл на Красной площади. Они также назвали Россию подлинным героем войны.

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