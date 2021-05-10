Один из лидеров ХАМАС погиб в результате израильского удара
Общее количество жертв в секторе Газа уже превысило два десятка, около 70 человек пострадали. Стороны продолжают обмениваться пусками ракет.
Израиль нанёс удар по сектору Газа. Видео © Twitter / A_Yuzhakov
В результате ракетных обстрелов сектора Газа погиб один из лидеров ХАМАС Мухаммед Фаяд. Всего в результате обстрелов анклава израильской армией погиб 21 человек, в том числе девять детей. 70 человек получили ранения.
"Оккупационные силы нанесли удар по одному из командиров бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" Мухаммеду Фаяду в городе Бейт-Ханун в северной части сектора Газа", — сообщила в своей электронной версии панарабская газета Asharq Al-Awsat.
В свою очередь ХАМАС, по данным газеты, выпустили по территории Израиля более ста ракет. На фоне происходящего президент Палестины Махмуд Аббас издал указ об отмене праздничных мероприятий в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля начала новую волну ударов по целям, находящимся в секторе Газа. Это стало ответом на серию пусков ракет.
Выбор редакции
Израиль начал новую волну ответных ударов по сектору Газа
В ХАМАС и ФАТХ отвергли анонсированное Трампом соглашение между Израилем и ОАЭ
СМИ: В атаках "направленной энергией" на разведчиков США заподозрили Россию
На сколько лет хватит российских запасов нефти и газа пояснили в Минприроды
Том Круз на фоне скандала вернул все награды от "Золотого глобуса"
Комментариев: 0