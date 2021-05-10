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Один из лидеров ХАМАС погиб в результате израильского удара

Общее количество жертв в секторе Газа уже превысило два десятка, около 70 человек пострадали. Стороны продолжают обмениваться пусками ракет.

10 мая 2021, 22:06

Израиль нанёс удар по сектору Газа. Видео © Twitter / A_Yuzhakov

В результате ракетных обстрелов сектора Газа погиб один из лидеров ХАМАС Мухаммед Фаяд. Всего в результате обстрелов анклава израильской армией погиб 21 человек, в том числе девять детей. 70 человек получили ранения.

"Оккупационные силы нанесли удар по одному из командиров бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" Мухаммеду Фаяду в городе Бейт-Ханун в северной части сектора Газа", — сообщила в своей электронной версии панарабская газета Asharq Al-Awsat.

В свою очередь ХАМАС, по данным газеты, выпустили по территории Израиля более ста ракет. На фоне происходящего президент Палестины Махмуд Аббас издал указ об отмене праздничных мероприятий в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

В Палестине увеличилось до 20 число погибших после ударов Израиля

В Палестине увеличилось до 20 число погибших после ударов Израиля

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля начала новую волну ударов по целям, находящимся в секторе Газа. Это стало ответом на серию пусков ракет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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