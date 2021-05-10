"Столько зависти, желчи": Киркоров защитил Бузову перед Гордон

Сообщение Ольги Бузовой о том, что она перенесла операцию, вызвало широкий резонанс как среди фанатов, так и в звёздной тусовке. Кто-то жалеет её, а кто-то, напротив, уверен, что это лишь элемент пиара. Звёздный юрист Катя Гордон также отреагировала на эту новость. Соответствующий комментарий она опубликовала на своей странице в "Инстаграме".

"Ольга с пиарщиком устроили игру-гадалку "Что за диагноз у Бузовой". Осталось пообещать приз отгадавшему. Я, пожалуй, его поставлю. Оля заигралась. Оля не чует границ искренности и дешёвой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо, и это плохо он тоже продает. Мне ей хочется положить лопух на лоб и отправить на реабилитацию", — написала правозащитница.

Заступился за Ольгу Бузову певец Филипп Киркоров. Он отметил, что как раз таки Гордон пиарится на звёздных историях и всячески пытается выставить людей в плохом свете, не обладая при этом объективной информацией.

"Столько зависти, желчи в вашем посте, что прямо жаль вас. И ваш так называемый пиар с постами и привлечением самых цитируемых людей в них — давно неактуальный метод", — возмутился исполнитель.

Напомним, Ольгу Бузову экстренно госпитализировали и провели ей операцию 5 мая, однако до сих пор неизвестно, что именно стало причиной. После этого певица записывала ролики с больничной койки, на которых была вся в слезах, а также с трудом говорила.

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