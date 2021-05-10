Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Столько зависти, желчи": Киркоров защитил Бузову перед Гордон

Блогерше в последние дни приходится получать много нелестных комментариев: её обвиняют в попытке пиара на болезни.

10 мая 2021, 22:00
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/fkirkorov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fkirkorov</a></u></p>

Фото © Instagram / fkirkorov

Сообщение Ольги Бузовой о том, что она перенесла операцию, вызвало широкий резонанс как среди фанатов, так и в звёздной тусовке. Кто-то жалеет её, а кто-то, напротив, уверен, что это лишь элемент пиара. Звёздный юрист Катя Гордон также отреагировала на эту новость. Соответствующий комментарий она опубликовала на своей странице в "Инстаграме".

"Ольга с пиарщиком устроили игру-гадалку "Что за диагноз у Бузовой". Осталось пообещать приз отгадавшему. Я, пожалуй, его поставлю. Оля заигралась. Оля не чует границ искренности и дешёвой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо, и это плохо он тоже продает. Мне ей хочется положить лопух на лоб и отправить на реабилитацию", — написала правозащитница.

Заступился за Ольгу Бузову певец Филипп Киркоров. Он отметил, что как раз таки Гордон пиарится на звёздных историях и всячески пытается выставить людей в плохом свете, не обладая при этом объективной информацией.

"Столько зависти, желчи в вашем посте, что прямо жаль вас. И ваш так называемый пиар с постами и привлечением самых цитируемых людей в них — давно неактуальный метод", — возмутился исполнитель.

"Желают смерти и инсульта": Сестру Бузовой затравили в соцсетях, пока певица лежит в больнице

"Желают смерти и инсульта": Сестру Бузовой затравили в соцсетях, пока певица лежит в больнице

Напомним, Ольгу Бузову экстренно госпитализировали и провели ей операцию 5 мая, однако до сих пор неизвестно, что именно стало причиной. После этого певица записывала ролики с больничной койки, на которых была вся в слезах, а также с трудом говорила.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Хайп на всём, ничего святого": Хлюпающую носом Бузову раскритиковали за минуту молчания в Instagram

вчера в 17:46

Киркоров назвал главную "врушку" треш-шоу "Маска", которой удалось обмануть детектор лжи

3 мая, 15:43

"Полегчало?" Тодоренко резко ответила на вопросы о перенесённой Топаловым операции

сегодня в 21:48

Один из лидеров ХАМАС погиб в результате израильского удара

сегодня в 22:06

Взорвался бензовоз: в ЮАР семь человек погибли в жуткой аварии

сегодня в 21:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1