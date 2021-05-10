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Православные христиане 11 мая отмечают Радоницу

В этот день верующие ходят на кладбище, чтобы помянуть своих усопших родных.

10 мая 2021, 22:20
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

В этом году 11 мая православные христиане встречают Радоницу — день поминовения умерших близких. Верующие после светлого праздника Пасхи могут разделить с усопшими великую радость Воскресения Христова.

"Есть время радоваться и время печалиться. И здесь чёткое разграничение: если у нас Пасха — мы радостно восклицаем на весь храм: "Христос Воскресе!", заупокойные молитвы не читаются. На Радоницу можно совершать панихиду", — отметил иеродиакон Герман Рябцев в беседе с РИА "Новости".

В этот день принято ходить на кладбище, поминать своих усопших родных. Иеродиакон советует, придя на погост, зажечь свечу, помолиться за души умерших близких, прибрать могилу.

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"В народе есть традиция оставлять на могилах еду, пасхальные яйца, но это традиция не церковная. Главное, что необходимо делать в этот день, — совершать богослужения, присутствовать на панихиде, включающей пасхальные песнопения", — пояснил священнослужитель.

Ранее другой священник объяснил, откуда пошло понятие Антипасха. Такое название некоторых озадачивает, они считают праздник каким-то противопоставлением Пасхе.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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