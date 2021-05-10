Православные христиане 11 мая отмечают Радоницу

В этом году 11 мая православные христиане встречают Радоницу — день поминовения умерших близких. Верующие после светлого праздника Пасхи могут разделить с усопшими великую радость Воскресения Христова.

"Есть время радоваться и время печалиться. И здесь чёткое разграничение: если у нас Пасха — мы радостно восклицаем на весь храм: "Христос Воскресе!", заупокойные молитвы не читаются. На Радоницу можно совершать панихиду", — отметил иеродиакон Герман Рябцев в беседе с РИА "Новости".

В этот день принято ходить на кладбище, поминать своих усопших родных. Иеродиакон советует, придя на погост, зажечь свечу, помолиться за души умерших близких, прибрать могилу.

"В народе есть традиция оставлять на могилах еду, пасхальные яйца, но это традиция не церковная. Главное, что необходимо делать в этот день, — совершать богослужения, присутствовать на панихиде, включающей пасхальные песнопения", — пояснил священнослужитель.

Ранее другой священник объяснил, откуда пошло понятие Антипасха. Такое название некоторых озадачивает, они считают праздник каким-то противопоставлением Пасхе.

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