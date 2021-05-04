Секреты Ватикана: почему католики засекретили предсказание о России

Эта история началась в португальском городе Фатима. Там в 1917 году в ущелье, где трое местных детишек — десятилетняя Лусия Сантуш, её пятилетняя кузина Жасинта и семилетний кузен Франсишк — пасли овец, им раз в месяц — 13-го числа — стала являться некая прекрасная женщина, которая поведала детям три пророчества. Являвшаяся эта предсказала, чем окончится Первая мировая война, события Второй мировой, рассказала о роли в этих событиях далёкой страны — России.

Чур меня! Чур!

Лусия в центре. Фото © Wikipedia

Казалось бы, где — Россия, а где — Португалия? Но странная гостья настаивала: дети должны обязательно рассказать взрослым о том, что если Россия примет культ её "Непорочного Сердца", то обязательно спасётся, а вместе с ней спасётся и весь мир. Если же Россия отвернётся от этого культа, то "распространит свои ошибки" на всю планету. Ни больше ни меньше.

Кроме того, младшим детям гостья поведала о том, что они вскоре умрут, а Лусии повелела идти и проповедовать людям веру в неё. И действительно, "добрая" гостья оказалась права: младшие дети вскоре один за другим скончались от испанки, а Лусия стала монахиней и оказала немалое влияние на укрепление католической веры у себя в стране.

Любопытно, что странная гостья в самую последнюю встречу с детьми назвала себя "Богоматерью святой Розарией". В этот же день она устроила перед собравшейся толпой целое светопреставление: 70 тысяч португальцев видели, как солнце, рассыпая искры, то вращается, словно колесо, а то вдруг сходит со своего места, приближается, заливая светом всё вокруг, а потом снова возвращается на место. Небо, земля и листва вокруг меняли свои цвета.

Русский крестьянин при виде такого перекрестился и сказал бы: "Чур меня! Чур!", но католиков это не смутило, наоборот, они решили, что это "чудо" и свидетельство того, что "Богородица" была "настоящей".

Третья тайна

Фото © ТАСС / Архипов А.

Начиная с 1936 года Лусия, став монахиней-кармелиткой, начала записывать "видения", показанные ей в ущелье. Она писала в Ватикан, что женщина открыла ей три тайны. Первые две касались Первой и Второй мировых войн, кроме того, "Богоматерь Розалия" демонстрировала детишкам ад, показывала своё сердце, истыканное шипами грехов человеческих, и требовала, чтобы дети молились "по розарию" — по особым католическим чёткам. Тексты первых двух тайн были открыты Ватиканом миру в XX веке, а вот с третьей тайной произошла заминка. О ней заговорили только в 2000-м, когда Лусия была уже почтенной старушкой (она умерла через пять лет). Содержимое видения она записала и передала в Ватикан ещё в 1957 году.

Ватикан под давлением средств массовой информации и любопытства верующих весьма неохотно приподнял завесу. Но после обнародования католики оказались крайне разочарованы и сами тут же заговорили о том, что Ватикан скрывает предсказание, особенно в той части, где речь идёт о России.

Что же поведал папа?

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Как пишет в статье "Третья тайна Фатимы" Владислава Романова, папа рассказал, что "Богоматерь Розалия" показала Лусии Сантуш опустошённый войной город и крест из неотёсанного дуба на холме. Епископ в белых одеяниях поднимался к кресту, преклонял колени, и тут его из огнестрельного оружия убили солдаты. Мёртвыми вокруг лежали другие священники и верующие. Два ангела собирали их кровь и кропили ею отлетающие души.

Папа Иоанн Павел II скромно заявил, что видение, очевидно, предупреждало его о покушении, которое произошло в 1981 году. Пуля, предназначавшаяся понтифику и не попавшая в него, была даже размещена в короне статуи Девы Марии в Фатиме. Впрочем, уже в 1982 году папа пережил ещё одно покушение — на этот раз на него набросились с ножом.

Общество было разочаровано. Португальское светопреставление с солнцем перед многотысячной толпой в 1917 году обещало что-то экстраординарное, но Ватикан всего-навсего рассказал народу о гонениях на христиан.

Ещё один крестовый поход

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Но как это всё сказалось на России? Начиная с революции и ослабления Русской православной церкви, католики не оставляли попыток действительно "посвятить" Россию "Непорочному Сердцу" своей странной Богоматери, то есть попросту пытались захватить её. Лусия Сантуш уверяла священников, что "Богоматерь" являлась к ней ещё раз 13 июля 1929 года — как раз в это время римский папа Пий XI основал учебно-научный центр "Руссикум", который называли "Папским институтом восточных исследований". Он готовил католических священников для продвижения латинской веры на восток — в Россию. Сделано это было в то время, когда большевиками были убиты 200 тысяч православных священников.

Любопытный факт: культ "Непорочного Сердца" в Португалии развивался при непосредственной поддержке США. В 1947 году Штаты учредили организацию "Голубая армия фатимской Мадонны", которая распространилась по всему миру. И чем больше обострялась холодная война, тем исступлённее твердили католики, что Россия должна покориться им. Дошло до того, что Пий XII создал некий чин "посвящения" нашей страны "Сердцу" Девы Марии. До XX века у католиков никакого культа "Непорочного Сердца" не существовало.

Но ярым русофобам и этого было мало — послание Фатимы для них и сейчас продолжает оставаться актуальным, но воспринимают его вполне буквально — как захват России и подчинение страны Ватикану. Как за рубежом, так и внутри России в последнее время участились случаи "коронования" скульптуры католической Богоматери, а в Польше её напрямую называют "королевой России". Между прочим, падение Российской империи и последовавшие за этим ужасы Гражданской войны католики связывают с появлением фатимской Богоматери.

Мы всё увидим сами

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А что же предсказание? Если в Ватикане и хранится более полный текст "Третьей тайны Фатимы", мы его вряд ли когда-нибудь узнаем. Ватикан строго охраняет свои секреты. Некоторые особо проницательные католики считают, что в неопубликованной части есть откровения о ведущей роли России в мире и о падении папского престола. Но единственная "утечка", которую допустил Ватикан за последние годы, это информация о том, что летом 2021-го на побережье Европы должно обрушиться разрушительное цунами, которое возникнет в Атлантике из-за взрыва подводного вулкана.

Тем же, кто желает проникнуть в тайны будущего, лучше заглянуть в "Откровение Иоанна Богослова", где почти прямо говорится о роли России в последние времена. Много о России говорил и преподобный Паисий Святогорец, скончавшийся в 1994 году. Прозорливый старец, предрёкший войну в Сирии, пророчествовал России такое величие, что к ней снова потянутся все славянские народы. Белоруссия будет включена в состав России. А вот Украина больше к России не вернётся. В XXI веке к власти в России придёт православный царь. Совершенно неожиданно для многих грянет страшная русско-турецкая война, которая окончится победой России. Треть турков погибнет, а треть — примет православие. На месте Стамбула будет большое сражение русских с армией НАТО, в котором погибнет множество европейцев. Остров Кипр будет освобождён от турков, а Константинополь русские снова отдадут грекам. Турция и Евросоюз исчезнут с карты мира. После этого весьма ненадолго на Земле воцарятся мир и тишина.

Многие считают, что в Ватикане знают о грядущих событиях и стараются сделать всё, чтобы этого не случилось. Поживём — увидим.

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