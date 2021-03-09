Принцесса-полукровка, или Как Меган Маркл стала поводом для войны миров

История про Меган Маркл и Букингемский дворец — это история столкновения двух абсолютно разных миров: одного маленького, самодостаточного и консервативного, и другого — большого, вездесущего и хаотичного. Маркл, разумеется, представляет интересы второго. Причём так успешно, что теперь и кровный член королевской семьи перешёл на другую сторону. Но можно ли считать её выскочкой? Можно ли вообще осуждать её? Всё зависит от того, в каком порядке излагаются факты её биографии. Британские таблоиды интерпретируют действительность так, что Меган предстаёт настоящей разрушительницей, а американское национальное телевидение рисует её как жертву. Кто тут прав? И все, и никто. Попробуем разобраться по порядку.

Что общего

Меган Маркл стала известна в кругу любителей сериалов ещё до знакомства с Гарри. Её отец — белый, мама — афроамериканских кровей. Выросла она в Лос-Анджелесе, но самые яркие годы прошли в Торонто, где она снималась в одной из главных ролей сериала "Форс-мажоры". Меган была замужем за режиссёром Тревором Энгельсоном. Ему понадобилось семь лет, чтобы сделать ей предложение, а ей два года, чтобы подать на развод с ним. Это произошло в 2011 году, когда она познакомилась с принцем Гарри. История их отношений — загадка даже для профессиональных биографов королевской семьи. Никто до сих пор не выдал более-менее приличной версии, что именно связало их так крепко. Она ему не чета с точки зрения Букингемского дворца, а он ей не подходит по меркам Голливуда. Впрочем, Гарри всегда отличался буйным нравом на фоне чопорности своего отца, брата, дедушек и прадедушек. Может быть, именно хулиганский нрав, дерзость и готовность послать свою семью к чёрту и понравились Меган. Девочки любят плохих мальчиков...

Кто рулит

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Как бы то ни было, но в Великобритании свои законы. Часто негласные. Одним из таких законов является то, что к жёлтой прессе можно относиться как угодно, но именно читатели таблоидов определяют, кто будет следующим премьер-министром. У редакторов этих массмедиа нет никаких предрассудков — они следуют за большинством и чутко реагируют на запросы общества. А общество, может быть на подсознательном уровне, желало повторения истории с принцессой Дианой. Таблоиды лишь обращали внимание на те детали, которые работали на эту идеологию, и умалчивали всё остальное. Вот причина вражды между британскими СМИ и Меган Маркл. Для редакторов таких изданий, как The Sun, The Mirror и Daily Mail, — это был вызов, спортивный интерес, а вот для бывшей актрисы — повод для суицидальных мыслей. Это в США она могла обратиться за помощью к профессиональным пиарщикам, которые могли бы прекратить травлю или перевернуть любую игру, а в Лондоне она оказалась абсолютно одинока. Букингемский дворец стал для неё тюрьмой.

Выход

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Был ли у неё шанс изменить отношение к себе? Если и был, то ей этот вариант казался более трудоёмким, чем искушение мужа. Сегодня она уже не отрицает, что это она подбила Гарри "уйти от бабушки". Когда же она потеряла ребёнка — обратного пути уже не было. Она твёрдо решила, что либо погибнет сама на радость публике, повторив сценарий принцессы Дианы, либо сбежит. План побега явно окрылил её — указал ей выход и свет в конце тоннеля. Но было одно но — деньги. Бежать можно было только в одну сторону — через Атлантику, а там без денег с вами никто не будет разговаривать. И вот тут и случилось то самое столкновение миров. В отличие от консолидированной медиабратии Великобритании, в США просто ищут выгоду там, где есть конфликт. Меган и Гарри выставили свою судьбу на продажу, и их тут же купили с потрохами. Купил Netflix за $150 млн. Теперь эта компания имеет право снимать художественные и документальные сериалы, используя их образы и факты из их биографий. Интервью Опре Уинфри — это ещё $7–9 млн. В общем, можно жить.

Из сердца вон!

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Кто в этой войне победил? Победили медиамагнаты, которые с помощью этой истории увеличили себе рейтинги. Причём по обе стороны Атлантики. Имена и суммы, конечно, никто не назовёт, иначе игра не стоила бы свеч — деньги любят тишину. Но одно известно наверняка — перепалка Голливуда и Букингемского дворца через океан будет продолжаться до тех пор, пока маркетологи будут придумывать всё новые и новые поводы. Американцы могут рассчитывать на триумфальное возвращение Меган Маркл на экраны в роли актрисы (возможно, даже с повторением сцен сексуального характера, как это было раньше), а британцы будут и дальше доказывать, что она с самого начала была им не по нраву, с глаз долой — из сердца вон.

Кто перешёл дорогу

Что же бывало с теми, кто переходил дорогу британской монархии? Англичане до сих пор с болью вспоминают отречение Эдуарда VIII. Поводом также стала женщина и тоже разведённая — американка Уоллис Симпсон. Они закончили жизнь во Франции, стараясь не высовывать носа после того, как стали известны факты, связывающие их с нацистской Германией.

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Другая несостоявшаяся отщепенка — сестра Елизаветы II Маргарет. Она влюбилась в капитана Питера Таунсенда, служившего когда-то главным конюшим её отца. Ей было предложено отказаться от всех королевских привилегий и содержания либо отказаться от брака с простолюдином и остаться в семье. Она выбрала последний вариант и никогда не говорила, что сожалеет о сделанном выборе.

В начале 90-х были опубликованы расшифровки личных телефонных разговоров Дианы с её любовниками, Чарльза — с Камиллой. Это привело к разводу королевской четы. В 1997 году Диана погибла в автокатастрофе. В 2010 году бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон попалась с поличным в тот момент, когда получала деньги за организацию встречи с принцем. После развода Сара Фергюсон утратила титул королевского высочества.

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