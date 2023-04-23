В чём смысл Радоницы и почему это родительский день

Что означает Радоница

Радоницей называют вторник на второй неделе после Пасхи. Это день поминовения усопших. Дело в том, что по уставу Церкви на Пасхальной (Светлой) седмице, как и на Страстной, усопших не упоминают вслух во время богослужения, заметил в беседе с Лайфом священник Алексей Батаногов.

Конечно, молитва продолжается, но такого поминовения вслух на службе нет. До Радоницы — как раз в понедельник вечером — совершается уже пасхальное заупокойное богослужение, и во вторник утром пасхальная панихида совершается. Такое значение этот день имеет. Возобновляется поминовение усопших после перерыва, который был на Страстной и Светлой седмицах Священник Алексей Батаногов

Почему Радоница — родительский день

В церковном году есть несколько родительских дней — дней поминовения усопших. Радоница — это пасхальное поминовение усопших, приурочено к тому, что на Страстной и Светлой седмицах вслух поминовение не совершается.

Ещё Радоницу называют Пасхой для усопших. Хотя это, конечно, не очень правильное название, потому что у Бога нет мёртвых. У Бога все живы. В Пасху как раз и просвещаем эту истину. Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Но тем не менее есть такое название международное: Пасха для усопших — Радоница Протоиерей Алексей Батаногов, настоятель храма

Как правильно поминать в Радоницу и какой едой поминают усопших

Дело не в еде. Речь идёт о поминовении в церкви за богослужением. Радоница — это богослужебный день. Что касается застолья, обычно это, конечно, пасхальные яства: куличи, пасхи, яйца. Но, ещё раз говорю, речь идёт не о поминовении едой, а о поминовении на молитве в храме Протоиерей Алексей Батаногов

Для чего на Радоницу ходят на кладбище

Почитание могил — древнейшая традиция у христиан. На Радоницу навестите место, где покоится близкий человек. Можно убраться на могилке, это не запрещается. Фото © Pixabay

Почитание могил — древнейший христианский обычай, напомнил протоиерей. "В советское время была привита такая традиция — ходить на кладбище на Пасху, чтобы люди не шли в храм. Бесплатные автобусы устраивали, ещё что-то. Не совсем правильная традиция на Пасху ходить. Как раз православные издревле ходили на Радоницу или после уже, когда Пасха встречена, богослужения пасхальные прошли — и уже после можно прийти на кладбище помолиться за усопших. Привести могилки в порядок".

Что можно носить на кладбище в Радоницу

По словам Батаногова, каких-либо правил относительно того, что можно в Радоницу носить на кладбище, не существует.

Можно ли на Радоницу убирать могилу

Можно, конечно. В чистоте содержать могилу — что же в этом плохого? Это правильно Священник Алексей Батаногов

Сколько длится служба на Радоницу

Служба на Радоницу обычная, не длинная. "В зависимости от темпа чтения и пения она может быть два часа, может быть полтора часа", — отметил собеседник Лайфа.

Что можно, а что нельзя делать на Радоницу