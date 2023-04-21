Что такое Антипасха и что категорически нельзя делать на Красную горку

Как называется первое воскресенье после Пасхи

Первое воскресенье после Пасхи называется Антипасха. Звучит несколько странно для современных людей, ведь мы привыкли, что анти — приставка в значении "против". "Но это, конечно, не против, а как бы заместо Пасхи", — рассказал Лайфу священник Николай Савченко.

Это как вторая Пасха через неделю после обычной. Название не должно отталкивать или шокировать. В этот день уже начинаются свадьбы. По правилам церковным весь Великий пост свадьбы не совершаются, свадьбы также не совершаются и всю Светлую седмицу, потому что пасхальная радость должна быть такой более духовной, так считается. А с самой Антипасхи начинаются венчания Николай Савченко, иерей храма святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Почему Красную горку называют Красной

Антипасху, или Фомино воскресенье, в народе называют Красной горкой. Наши предки в этот день катали с горки окрашенные в красный цвет яйца. На Руси горкой служил помост, символизировавший Голгофу — гору, на которой распяли Иисуса Христа. Некоторые исследователи считают, что народное название праздника берёт начало из языческого предания. До того как в конце X века произошло Крещение Руси, славяне отмечали Ярилу Вешнего. Этот день приходился на середину апреля, когда начинал стремительно таять оставшийся с зимы снег. Празднования устраивали на горке, на вершине которой к тому моменту снега уже не было. Её и называли "красной" — то ли "нагретой солнцем", то ли просто "красивой".

Красная горка: что за праздник

В этот день заканчивается Светлая неделя, в храмах прекращаются пасхальные пения — устав службы возвращается к своему обычному состоянию. "В день Антипасхи — второй малый праздник, а во вторник после Антипасхи — уже Радоница с поминовением усопших, потому что до этого в течение всей Светлой седмицы и на Антипасху усопшие в храмах не поминаются — тоже ради пасхальной радости".

Конечно, пения "Христос воскресе" продолжаются и до самого отдания Пасхи, то есть в течение 40 дней до дня вознесения Господня Николай Савченко, иерей храма святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Что нужно делать на Красную горку

Что можно делать в Антипасху? Этот день, в который начинаются свадьбы, обычно связан с подготовкой или участием в торжестве. "Хотя, конечно, сейчас светские свадьбы проходят и совсем в другие дни, но это что касается венчания", — заметил наш собеседник.

Был ещё такой давний обычай — всю Пасхальную седмицу отдыхать. Раньше в школах, в училищах были каникулы. Сейчас этого, конечно, нет. Работать, конечно, можно и нужно. Особо нужно время своё уделять хорошей помощи, помощи нуждающимся, посещению больных людей, слабых, какой-то волонтёрской помощи Николай Савченко, иерей храма святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Цвета Красной горки

"Цвет — тот же самый, цвета Пасхи — это белый и красный. В настоящее время используется красный цвет, но также и белый широко используется на Пасху. Не одобряются цвета тёмные, заунывные — чёрный", — пояснил Савченко, добавив, что тёмную одежду в Антипасху надевать не стоит.

Обряды на Красную горку

Ритуал на богатство: в Антипасху раньше умывались с иконы, то есть водой, в которой мыли все иконы в доме. Старшие умывали младших, а об обряде не распространялись в беседах с посторонними. А ещё те, кто хотел быть при деньгах весь ближайший год, бросали монетку в колодец.

Можно ли ходить на кладбище после Пасхи до Радоницы?

Всё-таки это не в традициях Церкви. Конечно, никто не будет вас упрекать или считать грешниками и грешницами, но всё-таки по традиции Пасха — это время радости о живых. А что касается усопших — это время уже после Радоницы. Радоница сама и уже время после неё. До Пасхи, в Великий пост, тоже можно было ходить на кладбище. А сейчас это просто немножко неуместно Николай Савченко, иерей храма святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Если всё же решили пойти на кладбище, ни в коем случае нельзя наводить порядок на могиле и оставлять угощение, употреблять алкоголь у места погребения. Кладбище в Антипасху запрещено посещать маленьким детям и беременным.

Когда начинается Фомина неделя и как её праздновать?

В народном календаре славян Фоминой была праздничная неделя, начинавшаяся в воскресенье на Красную горку и заканчивавшаяся в субботу. "Фомина неделя — это как раз ещё одно название Антипасхи", — отметил Савченко. В среду на Фоминой неделе в храмах проходят панихиды. А в ночь на четверг в одной из комнат в доме нужно непременно открыть окно и не заходить в неё до утра, оставив на столе гостинцы. Считалось, что ночью усопшие навещают места, где жили, и встретить их нужно гостеприимно.

Почему называется Фомина неделя

Неделя называется Фоминой, потому что на Антипасху читается Евангелие с выдержкой об апостоле Фоме, который в народе известен как Фома Неверующий. "Хотя это, конечно, народное название, и оно не совсем правильное, оно такое немного усиленное, не совсем точное", — указал священник. По евангельскому повествованию апостол усомнился в том, что Христос воскрес, потому что его не было в тот момент, когда все остальные ученики были вместе. Уже на следующую неделю и он — апостол Фома — был, а следующая неделя была как раз через неделю после Воскресения Христова.