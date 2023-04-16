Что самое главное в Пасхе и что нужно непременно сделать в Светлое Христово Воскресение

Пасха: история и традиции

Что такое Пасха простыми словами

Пасха (Светлое Христово Воскресение), которая в 2023-м выпала на 16 апреля, — древнейший христианский праздник, очень важный. "Это день, когда празднуется воскресение Иисуса Христа и проповедуется наше общее воскресение, которое тоже будет. Праздник победы над смертью и вечная жизнь", — пояснил Лайфу священник Александр Микушин. Для верующего человека Пасха — самый главный день года, "праздник праздников, торжество из торжеств".

Как возник праздник Пасхи

Мы знаем, что в пятницу Христос был распят. В субботу находился во гробе, а на третий день он воскрес. Когда ученики пришли, не обнаружили тела его во гробе, и он потом воскресший явился им и восемь дней ещё являлся. Поэтому решено было праздновать Пасху Александр Микушин священник

Откуда пошло название праздника Пасха

— Название праздника Пасха пошло от еврейского слова "пейсах", переводится как "смерть прошла мимо", — рассказал наш собеседник.

Как определить дату Пасхи

У православных христиан празднование Пасхи приходится на первое воскресенье после первого полнолуния весной, последовавшего после дня весеннего равноденствия 21 марта. Дата полнолуния зависит от фазы Луны, потому и Пасха каждый год в разное время. Фото © altaistarover.ru

Почему Пасха каждый год в разное время? Дата Пасхи — плавающая, поскольку зависит от весеннего полнолуния: "Святые отцы постановили [праздновать] Пасху после первого весеннего полнолуния. Есть специальный календарь, чтобы это не совпадало с еврейской Пасхой. Поэтому праздник движимый". Чтобы рассчитать, на какую дату выпадает Христово Воскресение, нужно знать, когда произошло первое весеннее полнолуние: Пасха празднуется в первое воскресенье после него.

Что происходит в пасхальную ночь и как проходит празднование Пасхи

В субботу в 23:30 начинается служба, которая называется полуночница, а в 00:00 начинается пасхальное ночное богослужение праздничное. И начинается оно с пасхальной заутрени, то есть крестного хода вокруг храма, молитвы в храме, песнопения, прославления воскресшего Христа. Потом начинается вторая часть пасхального ночного богослужения — это литургия, на которой православные христиане причащаются. На следующий день также служба совершается. В некоторых храмах не совершается служба. На следующий день просто идёт освящение куличей, пасок. Александр Микушин. Священник.

Что самое главное в Пасхе

Если задались вопросом, чему посвятить себя перед Пасхой, самый лучший вариант — совершить дела любви и милосердия. Например, найти человека, который страждет — многодетную мать, или сироту, или вдову — и вполне конкретным добрым делом помочь. Может, финансово, может быть, продуктами, может, пойти вещи купить хорошие детские и прямо из магазина принести, поделился священник.

В пасхальный день у человека в сердце будет радость. Наряду с молитвой, постом, который мы сейчас держим, должны быть конкретные дела по отношению к ближним. Это написано и в Библии, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и святые отцы говорят. Но почему-то у нас это непопулярно. Мы про это не говорим, что главное — пост. Он важен, но ещё важны реальные добрые дела по отношению к ближним. И тогда на пасхальной ночной службе у человека будет не уныние и тяжесть — "Я устал, я сорок дней постился", — а будет радость, светлое настроение Александр Микушин. Священник.

Что можно, а чего нельзя делать в Пасху

В Воскресение Христово категорически нельзя ругаться с близкими, хмуриться, злиться, грустить, сквернословить, ходить на кладбище. Кроме того, лучше освободить себя от уборки — перенести её на другой день. Не стоит стирать или гладить, стричься, ходить в баню. На Пасху нужно отпустить старые обиды, быть щедрым. Можно встречаться с родными и христосоваться — целоваться три раза, поздравляя с праздником.

Какие пасхальные традиции

Главная пасхальная традиция, которая существует уже много лет, — это звон в колокола. Каждый желающий с благословением старшего священника в храме может зайти на колокольню и позвонить в колокола. "Это всю неделю всем разрешено звонить в колокола. Во всех храмах традиция наша", — заметил Микушин.

Традиция: в воскресенье, после ночной службы, люди в дневное время собираются, чтобы похристосоваться, поздравить друг друга со светлым праздником и в домашней обстановке отметить это торжество. Разрешается выпить по бокалу вина. Такой семейный праздник. Александр Микушин. Священник.

Приметы на Пасху

Существуют разные приметы на Пасху: на здоровье, на беременность, на удачу, богатство и, конечно же, на погоду. Если в пасхальное воскресенье на улице мороз, лето будет тёплое и долгое, а если идёт дождь, сыро будет до конца весны. Если девушка незамужняя во время застолья нашла на столе насекомое, скоро получит предложение выйти замуж. Счастливый брак предвещает пение кукушки. Если в Пасху выбросить мусор, благополучия не ждите, ведь вы сами вынесли его из дома.

Что означают куличи

Куличи — это пасхальный хлеб, а хлеб — символ древний, указал в беседе с Лайфом священник Сергей Муравьёв. Куличи берут своё начало от богослужебного хлеба, артоса, что с греческого переводится как "квасной хлеб". Это большая просвирка цилиндрической формы, которую освящают на пасхальной службе, кладут в центр храма, а на Красную горку делят и раздают людям.

В храме артос пребывает всю Светлую седмицу, потому что пасхальный период длится 40 дней. Соответственно, после Пасхи идут семь дней, так называемая Светлая неделя — Светлая седмица. После Светлой седмицы на Антипасху — следующее воскресенье после Пасхи — артос дробится и раздаётся людям. Со времён, естественно, всё трансформировалось, преобразовалось. Это больше культурологический такой символ. Кулич — это символ присутствия Христа в нашей жизни. Как хлеб Сергей Муравьёв. Священник.

Куличи, паски, яйца — это всё имеет свою символику. Это символ Иисуса Христа и символ победы над смертью. Символ воскресения, жизни. Христос даровал нам жизнь, победу над смертью, даровал нам вечную жизнь Александр Микушин. Священник.

Зачем язычники красили яйца

Традиция красить яйца существовала ещё до Крещения Руси. Яйцо было символом весеннего возрождения, плодородия. Поэтому яйца использовали в языческих обрядах. Предпочтительным был красный цвет — он ассоциировался с солнечным светом.

Чем на Руси красили яйца

Чаще всего для покраски выбирали куриные яички, реже — гусиные. Те, что окрашивали в один цвет, называли крашенками. Красители выбирали природные: луковую шелуху, кору дуба, еловые шишки, крапивные листья.

Что символизируют пасхальные яйца

Яйцо всегда было неотъемлемой частью праздников у христиан, прежде всего Воскресения Христова. Об этом и сказка "Курочка Ряба" — детям в игровой форме рассказывают о народных представлениях идеи воскресения. Фото © Pixabay

Как отметил священник Муравьёв, у яйца много символов, христианских интерпретаций, оно завязано в русской традиции.

В принципе, в христианской традиции было много различных игр с яйцом как с символом прежде всего воскресения. И различные придания: что при гробе спасителя после того, как он воскрес, яйцо скатилось первое. Много символов связано именно с ранним христианским периодом. Откопать изначальный символ представляется проблематичным. Но яйцо всегда было неотъемлемой частью христианских праздников, прежде всего — Пасхи. Та же самая сказка "Курочка Ряба", она как раз-таки об этом. Это всё обыгрывание в народных представлениях идеи воскресения — пересказ для детей Сергей Муравьёв, священник.

В чём смысл творожной пасхи и почему у неё форма пирамиды

Пасха из творога символизирует гроб Господень. По традиции её готовят в форме усечённого конуса. На боковинах изображают крест и надпись: ХВ. Фото © Shutterstock

Блюдо, которое мы называем пасхой, — творожная смесь в форме усечённого конуса. Почему пасха в виде пирамиды? "Она символизирует гроб Христов, из которого воскрес Спаситель", — объяснил Сергей Муравьёв.