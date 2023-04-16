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16 апреля, 02:02
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Что самое главное в Пасхе и что нужно непременно сделать в Светлое Христово Воскресение

Простыми словами расскажем, что такое Пасха, откуда пошло празднование, что происходит в пасхальную ночь и чем в Христово Воскресение заниматься точно нельзя. А ещё — о приметах и традициях на Пасху.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Пасха: история и традиции

Что такое Пасха простыми словами

Пасха (Светлое Христово Воскресение), которая в 2023-м выпала на 16 апреля, — древнейший христианский праздник, очень важный. "Это день, когда празднуется воскресение Иисуса Христа и проповедуется наше общее воскресение, которое тоже будет. Праздник победы над смертью и вечная жизнь", — пояснил Лайфу священник Александр Микушин. Для верующего человека Пасха — самый главный день года, "праздник праздников, торжество из торжеств".

Как возник праздник Пасхи

Мы знаем, что в пятницу Христос был распят. В субботу находился во гробе, а на третий день он воскрес. Когда ученики пришли, не обнаружили тела его во гробе, и он потом воскресший явился им и восемь дней ещё являлся. Поэтому решено было праздновать Пасху

Александр Микушин

священник

<p>Мы знаем, что в пятницу Христос был распят. В субботу находился во гробе, а на третий день он воскрес. Когда ученики пришли, не обнаружили тела его во гробе, и он потом воскресший явился им и восемь дней ещё являлся. Поэтому решено было праздновать Пасху</p>
<p>Мы знаем, что в пятницу Христос был распят. В субботу находился во гробе, а на третий день он воскрес. Когда ученики пришли, не обнаружили тела его во гробе, и он потом воскресший явился им и восемь дней ещё являлся. Поэтому решено было праздновать Пасху</p>

Откуда пошло название праздника Пасха

— Название праздника Пасха пошло от еврейского слова "пейсах", переводится как "смерть прошла мимо", — рассказал наш собеседник.

Как определить дату Пасхи

У православных христиан празднование Пасхи приходится на первое воскресенье после первого полнолуния весной, последовавшего после дня весеннего равноденствия 21 марта. Дата полнолуния зависит от фазы Луны, потому и Пасха каждый год в разное время. Фото © altaistarover.ru

У православных христиан празднование Пасхи приходится на первое воскресенье после первого полнолуния весной, последовавшего после дня весеннего равноденствия 21 марта. Дата полнолуния зависит от фазы Луны, потому и Пасха каждый год в разное время. Фото © altaistarover.ru

Почему Пасха каждый год в разное время? Дата Пасхи — плавающая, поскольку зависит от весеннего полнолуния: "Святые отцы постановили [праздновать] Пасху после первого весеннего полнолуния. Есть специальный календарь, чтобы это не совпадало с еврейской Пасхой. Поэтому праздник движимый". Чтобы рассчитать, на какую дату выпадает Христово Воскресение, нужно знать, когда произошло первое весеннее полнолуние: Пасха празднуется в первое воскресенье после него.

Что происходит в пасхальную ночь и как проходит празднование Пасхи

В субботу в 23:30 начинается служба, которая называется полуночница, а в 00:00 начинается пасхальное ночное богослужение праздничное. И начинается оно с пасхальной заутрени, то есть крестного хода вокруг храма, молитвы в храме, песнопения, прославления воскресшего Христа. Потом начинается вторая часть пасхального ночного богослужения — это литургия, на которой православные христиане причащаются. На следующий день также служба совершается. В некоторых храмах не совершается служба. На следующий день просто идёт освящение куличей, пасок.

Александр Микушин.

Священник.

<p>В субботу в 23:30 начинается служба, которая называется полуночница, а в 00:00 начинается пасхальное ночное богослужение праздничное. И начинается оно с пасхальной заутрени, то есть крестного хода вокруг храма, молитвы в храме, песнопения, прославления воскресшего Христа. Потом начинается вторая часть пасхального ночного богослужения — это литургия, на которой православные христиане причащаются. На следующий день также служба совершается. В некоторых храмах не совершается служба. На следующий день просто идёт освящение куличей, пасок.</p>
<p>В субботу в 23:30 начинается служба, которая называется полуночница, а в 00:00 начинается пасхальное ночное богослужение праздничное. И начинается оно с пасхальной заутрени, то есть крестного хода вокруг храма, молитвы в храме, песнопения, прославления воскресшего Христа. Потом начинается вторая часть пасхального ночного богослужения — это литургия, на которой православные христиане причащаются. На следующий день также служба совершается. В некоторых храмах не совершается служба. На следующий день просто идёт освящение куличей, пасок.</p>

Что самое главное в Пасхе

Если задались вопросом, чему посвятить себя перед Пасхой, самый лучший вариант — совершить дела любви и милосердия. Например, найти человека, который страждет — многодетную мать, или сироту, или вдову — и вполне конкретным добрым делом помочь. Может, финансово, может быть, продуктами, может, пойти вещи купить хорошие детские и прямо из магазина принести, поделился священник.

В пасхальный день у человека в сердце будет радость. Наряду с молитвой, постом, который мы сейчас держим, должны быть конкретные дела по отношению к ближним. Это написано и в Библии, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и святые отцы говорят. Но почему-то у нас это непопулярно. Мы про это не говорим, что главное — пост. Он важен, но ещё важны реальные добрые дела по отношению к ближним. И тогда на пасхальной ночной службе у человека будет не уныние и тяжесть — "Я устал, я сорок дней постился", — а будет радость, светлое настроение

Александр Микушин.

Священник.

<p>В пасхальный день у человека в сердце будет радость. Наряду с молитвой, постом, который мы сейчас держим, должны быть конкретные дела по отношению к ближним. Это написано и в Библии, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и святые отцы говорят. Но почему-то у нас это непопулярно. Мы про это не говорим, что главное — пост. Он важен, но ещё важны реальные добрые дела по отношению к ближним. И тогда на пасхальной ночной службе у человека будет не уныние и тяжесть — "Я устал, я сорок дней постился", — а будет радость, светлое настроение</p>
<p>В пасхальный день у человека в сердце будет радость. Наряду с молитвой, постом, который мы сейчас держим, должны быть конкретные дела по отношению к ближним. Это написано и в Библии, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и святые отцы говорят. Но почему-то у нас это непопулярно. Мы про это не говорим, что главное — пост. Он важен, но ещё важны реальные добрые дела по отношению к ближним. И тогда на пасхальной ночной службе у человека будет не уныние и тяжесть — "Я устал, я сорок дней постился", — а будет радость, светлое настроение</p>

Что можно, а чего нельзя делать в Пасху

В Воскресение Христово категорически нельзя ругаться с близкими, хмуриться, злиться, грустить, сквернословить, ходить на кладбище. Кроме того, лучше освободить себя от уборки — перенести её на другой день. Не стоит стирать или гладить, стричься, ходить в баню. На Пасху нужно отпустить старые обиды, быть щедрым. Можно встречаться с родными и христосоваться — целоваться три раза, поздравляя с праздником.

Самые необычные и пугающие пасхальные традиции, которые были на Руси

Самые необычные и пугающие пасхальные традиции, которые были на Руси

Какие пасхальные традиции

Главная пасхальная традиция, которая существует уже много лет, — это звон в колокола. Каждый желающий с благословением старшего священника в храме может зайти на колокольню и позвонить в колокола. "Это всю неделю всем разрешено звонить в колокола. Во всех храмах традиция наша", — заметил Микушин.

Традиция: в воскресенье, после ночной службы, люди в дневное время собираются, чтобы похристосоваться, поздравить друг друга со светлым праздником и в домашней обстановке отметить это торжество. Разрешается выпить по бокалу вина. Такой семейный праздник.

Александр Микушин.

Священник.

<p>Традиция: в воскресенье, после ночной службы, люди в дневное время собираются, чтобы похристосоваться, поздравить друг друга со светлым праздником и в домашней обстановке отметить это торжество. Разрешается выпить по бокалу вина. Такой семейный праздник.</p>
<p>Традиция: в воскресенье, после ночной службы, люди в дневное время собираются, чтобы похристосоваться, поздравить друг друга со светлым праздником и в домашней обстановке отметить это торжество. Разрешается выпить по бокалу вина. Такой семейный праздник.</p>

Приметы на Пасху

Существуют разные приметы на Пасху: на здоровье, на беременность, на удачу, богатство и, конечно же, на погоду. Если в пасхальное воскресенье на улице мороз, лето будет тёплое и долгое, а если идёт дождь, сыро будет до конца весны. Если девушка незамужняя во время застолья нашла на столе насекомое, скоро получит предложение выйти замуж. Счастливый брак предвещает пение кукушки. Если в Пасху выбросить мусор, благополучия не ждите, ведь вы сами вынесли его из дома.

Чем заменить пасочницу и какой творог выбрать: Рецепты пасхи по-домашнему

Чем заменить пасочницу и какой творог выбрать: Рецепты пасхи по-домашнему

Что означают куличи

Куличи — это пасхальный хлеб, а хлеб — символ древний, указал в беседе с Лайфом священник Сергей Муравьёв. Куличи берут своё начало от богослужебного хлеба, артоса, что с греческого переводится как "квасной хлеб". Это большая просвирка цилиндрической формы, которую освящают на пасхальной службе, кладут в центр храма, а на Красную горку делят и раздают людям.

В храме артос пребывает всю Светлую седмицу, потому что пасхальный период длится 40 дней. Соответственно, после Пасхи идут семь дней, так называемая Светлая неделя — Светлая седмица. После Светлой седмицы на Антипасху — следующее воскресенье после Пасхи — артос дробится и раздаётся людям. Со времён, естественно, всё трансформировалось, преобразовалось. Это больше культурологический такой символ. Кулич — это символ присутствия Христа в нашей жизни. Как хлеб

Сергей Муравьёв.

Священник.

<p>В храме артос пребывает всю Светлую седмицу, потому что пасхальный период длится 40 дней. Соответственно, после Пасхи идут семь дней, так называемая Светлая неделя — Светлая седмица. После Светлой седмицы на Антипасху — следующее воскресенье после Пасхи — артос дробится и раздаётся людям. Со времён, естественно, всё трансформировалось, преобразовалось. Это больше культурологический такой символ. Кулич — это символ присутствия Христа в нашей жизни. Как хлеб</p>
<p>В храме артос пребывает всю Светлую седмицу, потому что пасхальный период длится 40 дней. Соответственно, после Пасхи идут семь дней, так называемая Светлая неделя — Светлая седмица. После Светлой седмицы на Антипасху — следующее воскресенье после Пасхи — артос дробится и раздаётся людям. Со времён, естественно, всё трансформировалось, преобразовалось. Это больше культурологический такой символ. Кулич — это символ присутствия Христа в нашей жизни. Как хлеб</p>

Куличи, паски, яйца — это всё имеет свою символику. Это символ Иисуса Христа и символ победы над смертью. Символ воскресения, жизни. Христос даровал нам жизнь, победу над смертью, даровал нам вечную жизнь

Александр Микушин.

Священник.

<p>Куличи, паски, яйца — это всё имеет свою символику. Это символ Иисуса Христа и символ победы над смертью. Символ воскресения, жизни. Христос даровал нам жизнь, победу над смертью, даровал нам вечную жизнь</p>
<p>Куличи, паски, яйца — это всё имеет свою символику. Это символ Иисуса Христа и символ победы над смертью. Символ воскресения, жизни. Христос даровал нам жизнь, победу над смертью, даровал нам вечную жизнь</p>
"Краффин" или творожный: Как приготовить кулич в домашних условиях

"Краффин" или творожный: Как приготовить кулич в домашних условиях

Зачем язычники красили яйца

Традиция красить яйца существовала ещё до Крещения Руси. Яйцо было символом весеннего возрождения, плодородия. Поэтому яйца использовали в языческих обрядах. Предпочтительным был красный цвет — он ассоциировался с солнечным светом.

Чем на Руси красили яйца

Чаще всего для покраски выбирали куриные яички, реже — гусиные. Те, что окрашивали в один цвет, называли крашенками. Красители выбирали природные: луковую шелуху, кору дуба, еловые шишки, крапивные листья.

Что символизируют пасхальные яйца

Яйцо всегда было неотъемлемой частью праздников у христиан, прежде всего Воскресения Христова. Об этом и сказка "Курочка Ряба" — детям в игровой форме рассказывают о народных представлениях идеи воскресения. Фото © Pixabay

Яйцо всегда было неотъемлемой частью праздников у христиан, прежде всего Воскресения Христова. Об этом и сказка "Курочка Ряба" — детям в игровой форме рассказывают о народных представлениях идеи воскресения. Фото © Pixabay

Как отметил священник Муравьёв, у яйца много символов, христианских интерпретаций, оно завязано в русской традиции.

quote

В принципе, в христианской традиции было много различных игр с яйцом как с символом прежде всего воскресения. И различные придания: что при гробе спасителя после того, как он воскрес, яйцо скатилось первое. Много символов связано именно с ранним христианским периодом. Откопать изначальный символ представляется проблематичным. Но яйцо всегда было неотъемлемой частью христианских праздников, прежде всего — Пасхи. Та же самая сказка "Курочка Ряба", она как раз-таки об этом. Это всё обыгрывание в народных представлениях идеи воскресения — пересказ для детей

Сергей Муравьёв, священник.

В чём смысл творожной пасхи и почему у неё форма пирамиды

Пасха из творога символизирует гроб Господень. По традиции её готовят в форме усечённого конуса. На боковинах изображают крест и надпись: ХВ. Фото © Shutterstock

Пасха из творога символизирует гроб Господень. По традиции её готовят в форме усечённого конуса. На боковинах изображают крест и надпись: ХВ. Фото © Shutterstock

Блюдо, которое мы называем пасхой, — творожная смесь в форме усечённого конуса. Почему пасха в виде пирамиды? "Она символизирует гроб Христов, из которого воскрес Спаситель", — объяснил Сергей Муравьёв.

Раньше для приготовления пасхи использовали пасочницу — специальную деревянную разборную посуду. В наше время в магазинах можно приобрести пластмассовую форму для этого творожного десерта. Если не нашли такую, не спешите расстраиваться: есть варианты, чем заменить форму для пасхи. Можно взять дуршлаг, пластиковую банку, тёрку или новый цветочный горшок. Вообще, подойдёт любая ёмкость — зависит от желаемой формы пасхального угощения.

Пасха-2023: Шеф-повар рассказал про необычные рецепты куличей и их начинок

Пасха-2023: Шеф-повар рассказал про необычные рецепты куличей и их начинок

Юлия Архипова
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    Комментарий

    1
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    avatar
    Sergey Feodoroff23 апреля 2022, 07:40

    " Предпочтительным был красный цвет — он ассоциировался с солнечным светом." Почему бело-жёлтый у вас ассоциируется с красным ?

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