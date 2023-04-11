Пасха-2023: Шеф-повар рассказал про необычные рецепты куличей и их начинок

Сегодня Великий Вторник, а это значит, что до Светлого Христова Воскресения осталось не так много времени. В этот день верующие обычно как раз начинают подготовку к Пасхе, которая в 2023 году отмечается 16 апреля. А если и не готовятся, то хотя бы начинают думать о приготовлении пасхальных куличей. Большинство людей сделают обычную сдобную выпечку с глазурью, при этом поделившись на два лагеря: кто-то добавит в тесто изюм, а кто-то — нет. Поговорив с шеф-поваром Александром Рягузовым, мы узнали, что есть несколько интересных рецептов куличей для Пасхи. Почему бы в этом году не попробовать что-то новенькое?

Ароматные орехово-шоколадные куличи на Пасху

Какие куличи приготовить на Пасху в 2023 году? Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Ингредиенты: 2 яйца;

100 г сахарной пудры;

1 пакетик ванильного сахара;

125 г пшеничной муки;

50 г кукурузной муки;

½ чайной ложки разрыхлителя;

200 г орехово-шоколадной пасты;

тёртый шоколад;

кофейные зёрна или орехи — по вкусу.

Приготовление ароматных пасхальных куличей

Шаг 1. С помощью миксера смешайте яйца с 3–4 столовыми ложками горячей воды до образования густой пенистой массы. В отдельной миске перемешайте сахарную пудру и ванильный сахар. Постоянно помешивая, добавьте сахар в яичную смесь и взбивайте ещё две минуты.

Шаг 2. В отдельной посуде смешайте пшеничную и кукурузную муку и разрыхлитель. Просейте половину в яичную смесь и осторожно размешайте. Повторите процедуру с оставшейся частью муки.

Шаг 3. Наполните формочки этой смесью и выпекайте в разогретой до 180–200 градусов духовке. Остудите.

Непрерывно помешивая, растопите орехово-шоколадную пасту на водяной бане. Наполните ею кондитерский шприц и украсьте выпечку. Посыпьте пасхальные куличи тёртым шоколадом, орехами или кофейными зёрнами.

Пасхальные куличи с начинкой из курицы и овощей

Необычные рецепты пасхальных куличей, которые можно приготовить на 16 апреля. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Ингредиенты для теста: 200 мл молока;

1 кг муки;

2 яйца;

4 столовые ложки сметаны;

200 г сливочного масла или маргарина;

7 г сухих дрожжей;

½ чайной ложки соли;

1 столовая ложка сахара.

Ингредиенты для начинки: 800 г куриного филе;

1 болгарский перец;

1 луковица;

пучок зелени;

соль, перец — по вкусу. Для глазури: 100 г 20-процентной сметаны;

щепотка рубленой зелени;

соль — по вкусу;

1 болгарский перец.

Как приготовить кулич на Пасху с начинкой из курицы и овощей

Шаг 1. Для приготовления опары возьмите 100 мл тёплого молока, 100 г просеянной муки, 1 столовую ложку сахара и дрожжи. Всё перемешайте и поставьте в тёплое место на полчаса.

Шаг 2. Смешайте яйца, сметану и оставшееся молоко. Растопите масло, остудите и влейте к яйцам.

В увеличившуюся в два раза опару введите получившуюся у вас смесь.

Шаг 3. Просейте оставшуюся муку и вмешайте в тесто. Смажьте руки растительным маслом и месите до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам и посуде. Затем уберите его в тёплое место, а когда оно поднимется, обомните его. И так два раза.

Шаг 4. Филе курицы нарежьте кусочками, немного отбейте, посолите и поперчите. Чуть-чуть обжарьте на сковороде. Нарежьте лук кубиками или полукольцами. Мелко нарежьте болгарский перец. Всё перемешайте, добавьте рубленую зелень и соль.

Шаг 5. Подошедшее в третий раз тесто уложите в формы по возможности тонким слоем. Внутрь поместите подготовленную начинку и накройте её тестом.