Пасха-2023: Шеф-повар рассказал про необычные рецепты куличей и их начинок
А вы уже начали подготовку к празднику? Даже если и нет, наверняка задумывались про рецепты куличей к Пасхе и как интересно их можно приготовить. Лайф готов предложить вкусные и интересные решения.
Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Сегодня Великий Вторник, а это значит, что до Светлого Христова Воскресения осталось не так много времени. В этот день верующие обычно как раз начинают подготовку к Пасхе, которая в 2023 году отмечается 16 апреля. А если и не готовятся, то хотя бы начинают думать о приготовлении пасхальных куличей. Большинство людей сделают обычную сдобную выпечку с глазурью, при этом поделившись на два лагеря: кто-то добавит в тесто изюм, а кто-то — нет. Поговорив с шеф-поваром Александром Рягузовым, мы узнали, что есть несколько интересных рецептов куличей для Пасхи. Почему бы в этом году не попробовать что-то новенькое?
Ароматные орехово-шоколадные куличи на Пасху
Какие куличи приготовить на Пасху в 2023 году? Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 100 г сахарной пудры;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 125 г пшеничной муки;
- 50 г кукурузной муки;
- ½ чайной ложки разрыхлителя;
- 200 г орехово-шоколадной пасты;
- тёртый шоколад;
- кофейные зёрна или орехи — по вкусу.
Приготовление ароматных пасхальных куличей
Шаг 1. С помощью миксера смешайте яйца с 3–4 столовыми ложками горячей воды до образования густой пенистой массы. В отдельной миске перемешайте сахарную пудру и ванильный сахар. Постоянно помешивая, добавьте сахар в яичную смесь и взбивайте ещё две минуты.
Шаг 2. В отдельной посуде смешайте пшеничную и кукурузную муку и разрыхлитель. Просейте половину в яичную смесь и осторожно размешайте. Повторите процедуру с оставшейся частью муки.
Шаг 3. Наполните формочки этой смесью и выпекайте в разогретой до 180–200 градусов духовке. Остудите.
Непрерывно помешивая, растопите орехово-шоколадную пасту на водяной бане. Наполните ею кондитерский шприц и украсьте выпечку. Посыпьте пасхальные куличи тёртым шоколадом, орехами или кофейными зёрнами.
Пасхальные куличи с начинкой из курицы и овощей
Необычные рецепты пасхальных куличей, которые можно приготовить на 16 апреля. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Ингредиенты для теста:
- 200 мл молока;
- 1 кг муки;
- 2 яйца;
- 4 столовые ложки сметаны;
- 200 г сливочного масла или маргарина;
- 7 г сухих дрожжей;
- ½ чайной ложки соли;
- 1 столовая ложка сахара.
Ингредиенты для начинки:
- 800 г куриного филе;
- 1 болгарский перец;
- 1 луковица;
- пучок зелени;
- соль, перец — по вкусу.
Для глазури:
- 100 г 20-процентной сметаны;
- щепотка рубленой зелени;
- соль — по вкусу;
- 1 болгарский перец.
Как приготовить кулич на Пасху с начинкой из курицы и овощей
Шаг 1. Для приготовления опары возьмите 100 мл тёплого молока, 100 г просеянной муки, 1 столовую ложку сахара и дрожжи. Всё перемешайте и поставьте в тёплое место на полчаса.
Шаг 2. Смешайте яйца, сметану и оставшееся молоко. Растопите масло, остудите и влейте к яйцам.
В увеличившуюся в два раза опару введите получившуюся у вас смесь.
Шаг 3. Просейте оставшуюся муку и вмешайте в тесто. Смажьте руки растительным маслом и месите до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам и посуде. Затем уберите его в тёплое место, а когда оно поднимется, обомните его. И так два раза.
Шаг 4. Филе курицы нарежьте кусочками, немного отбейте, посолите и поперчите. Чуть-чуть обжарьте на сковороде. Нарежьте лук кубиками или полукольцами. Мелко нарежьте болгарский перец. Всё перемешайте, добавьте рубленую зелень и соль.
Шаг 5. Подошедшее в третий раз тесто уложите в формы по возможности тонким слоем. Внутрь поместите подготовленную начинку и накройте её тестом.
Шаг 6. Выпекайте пасхальные куличи в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. В это время приготовьте глазурь: взбейте миксером 100 мл сметаны, посолите и добавьте зелень. Когда куличи остынут, смажьте их сметаной с зеленью и посыпьте нарезанным болгарским перцем.