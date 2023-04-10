Страстная седмица – 2023: Что можно и нельзя делать каждый день в Страстную неделю Великого поста

Каждый день Страстной недели, или же Страстной седмицы, имеет своё значение, особый смысл и традиции. Рассказываем, что важно знать, чтобы правильно прожить самую строгую неделю Великого поста. Некоторые правила и ограничения касаются не только еды, но и поведения, мыслей.

10 апреля — Великий понедельник Страстной недели

В этот день принято вспоминать святого мученика Иосифа, которого братья продали в Египет. Важно строго соблюдать ограничения Великого поста в еде: не есть мяса, масла, молочных продуктов и продуктов животного происхождения. В Великий понедельник Страстной недели можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты.

Что можно делать в Великий понедельник?

В первый день Страстной седмицы строго запрещено праздновать свадьбу и венчаться, веселиться, ругаться и завидовать. Лучше в этот день воздержаться от похода на кладбище и не поминать умерших.

11 апреля — Великий вторник

Что можно и чего нельзя делать в Великий вторник, 11 апреля? Фото © Shutterstock

Во второй день самой последней недели Великого поста необходимо придерживаться сухоядения. Вторник Страстной седмицы также получил название Берещенье. По преданиям, именно в этот день предки славян почитали берёзу. Ведь под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды.

Что можно делать в Великий вторник?

Следует наводить порядок в шкафу и на полках, читать обличение Иисусом фарисеев и книжников и произнесённые им в Иерусалимском храме притчи. Всё ещё нельзя веселиться и проводить свадьбы.

12 апреля — Великая среда

Наши предки верили, что именно в середине Страстной недели нечисть особенно настойчиво пыталась сбить с верного пути женщин. Поэтому к ограничениям из первых двух дней добавляются ещё запреты на рукоделие — нельзя шить, вязать, штопать и т.д.

Что можно делать в Великую среду?

На третий день Страстной недели всё так же необходимо соблюдать правила Великого поста. Однако в этот день можно заниматься работой по дому, готовить краски для росписи яиц на Пасху и ставить опару для куличей.

13 апреля — Чистый четверг Страстной недели

Чистый четверг — что можно делать и какие есть запреты? Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Четвёртый день Страстной седмицы посвящён очищению: как духовному, так и пространству вокруг человека. Верующие просыпаются до рассвета, чтобы принять омовение и начать последние приготовления к Пасхе.

Что можно делать в Чистый четверг?

Православные верующие соблюдают главные ограничения в еде Великого поста и тщательно убираются дома, потому как в оставшиеся до светлого праздника Пасхи дни труд запрещён. В Чистый четверг можно начинать красить яйца и печь куличи, готовить творожную пасху. В виде исключения на Страстной неделе именно в четвёртый день можно есть пищу с растительным маслом.

14 апреля — Страстная пятница

Самый строгий и сложный день для православных христиан. Обычно пятый день Страстной седмицы проходит в скорби и печали. Потому что это время посвящено воспоминанию об осуждении на смерть, о крестных страданиях и смерти Иисуса Христа.

Что можно делать в Страстную пятницу?

День следует провести в раздумьях и молитвах, постараться быть максимально тихими. Оставшиеся приготовления к Светлому Христову Воскресению нужно отложить. Именно в Страстную пятницу необходимо полностью отказаться от пищи, употребляя только воду. Если же голодать слишком сложно, разрешается перекусывать постным хлебом. В пятницу нельзя ничего праздновать, плотно питаться и трудиться.

15 апреля — Великая суббота Страстной недели

Что запрещено делать накануне Пасхи в Великую субботу? Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Этот день также называют Тихой, или Великой, субботой — нельзя шуметь и веселиться. Люди вспоминают снятие тела Иисуса Христа с креста и его погребение, пишет "ФедералПресс". На шестой день Страстной седмицы запрещено делать уборку, выполнять сельскохозяйственные работы и веселиться.

Что можно делать в Великую субботу?