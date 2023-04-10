Россияне в преддверии Пасхи рассказали о любимых начинках куличей

Каждый десятый россиянин не любит куличи с изюмом и на Пасху предпочёл бы выпечку без начинки. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса "Яндекс.Еды".

Большинство респондентов (81%) признались, что любят пасхальные куличи и всегда украшают ими праздничный стол. В этой категории многие (70%) назвали изюм самой предпочтительной начинкой, на втором месте идут сухофрукты (38%), затем орехи (37%).

"Тем не менее каждый десятый респондент отметил, что не любит изюм и не хотел бы, чтобы он был в куличах. Среди тех, кто куличи не любит, треть (31%) отметили, что изменили бы своё мнение, не будь внутри выпечки изюма", — говорится в исследовании.

Чаще всего россияне выбирают для пасхального меню куличи (80%), отварные яйца (75%) и творожные пасхи (43%). При этом 71% россиян не хотят стоять у плиты и покупают готовую выпечку в ближайшем магазине, а 16% заказывают куличи в любимых пекарнях и кафе. А вот с яйцами ситуация обратная: 78% самостоятельно украшают и красят их перед праздником, не доверяя это дело сторонним лицам.