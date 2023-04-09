Папа римский посвятил ежегодное пасхальное послание русскому и украинскому народам
Папа римский Франциск на Пасху призвал помочь Украине прийти к миру
Папа римский Франциск. Обложка © Getty Images / Franco Origlia
Папа римский Франциск посвятил своё традиционное пасхальное обращение "Урби эт орби" ("Граду и миру") теме Украины. Понтифик выступил с балкона фасада собора Святого Петра на одноимённой площади, где, по данным Жандармерии Ватикана, собралось до 100 тысяч человек.
"[Господи], помоги возлюбленному украинскому народу прийти к миру и пролей пасхальный свет на русский народ. Дай утешение раненым и тем, кто потерял близких на войне, пусть пленные благополучно вернутся к своим семьям", — сказал папа римский.
Помимо того, предстоятель Римско-католической церкви попросил Господа воззвать к сердцу международного сообщества, чтобы положить конец всем конфликтам, "которыми кровоточит мир, начиная с Сирии". Кроме того, Франциск призвал Бога помочь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.
В своём обращении папа римский напомнил и о конфликтах на Святой земле, в Ливане, Тунисе, Южном Судане, Эфиопии, ДР Конго, а также о проблемах беженцев, депортированных, политзаключённых, мигрантов, страдающих от голода, бедности, торговли наркотиками, торговли людьми и всех форм рабства.
Напомним, ранее папа римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи у православных и католиков. Политолог Владимир Корнилов усомнился, что Киев согласится на это, и напомнил о том, как власти Украины нарушили объявленное Москвой Рождественское перемирие.