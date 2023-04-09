Папа римский посвятил ежегодное пасхальное послание русскому и украинскому народам

Папа римский Франциск посвятил своё традиционное пасхальное обращение "Урби эт орби" ("Граду и миру") теме Украины. Понтифик выступил с балкона фасада собора Святого Петра на одноимённой площади, где, по данным Жандармерии Ватикана, собралось до 100 тысяч человек.

"[Господи], помоги возлюбленному украинскому народу прийти к миру и пролей пасхальный свет на русский народ. Дай утешение раненым и тем, кто потерял близких на войне, пусть пленные благополучно вернутся к своим семьям", — сказал папа римский.

Помимо того, предстоятель Римско-католической церкви попросил Господа воззвать к сердцу международного сообщества, чтобы положить конец всем конфликтам, "которыми кровоточит мир, начиная с Сирии". Кроме того, Франциск призвал Бога помочь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.