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7 апреля, 13:49

Политолог усомнился в том, что Киев согласится на предложенное папой римским перемирие

Политолог Корнилов: Киев не будет соблюдать предложенное папой римским перемирие

Украина не будет соблюдать пасхальное перемирие, которое предложил папа римский. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил политолог и публицист Владимир Корнилов. Он напомнил, что РФ объявляла перемирие на православное Рождество, однако Киев его не придерживался.

"Я допускаю, что и сейчас мы объявим прекращение огня на время Пасхи — одностороннее, как это было на Рождество. Но, к сожалению, это совершенно не значит, что Украина будет его соблюдать. Я уверен, что она к этому не присоединится", — заключил Корнилов.

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Напомним, ранее папа римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи у православных и католиков.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Stefano Costantino

Никита Осипов
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