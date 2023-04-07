Песков: В Кремле не слышали заявлений Ватикана о пасхальном перемирии в зоне СВО
Российские власти не слышали заявлений Ватикана о пасхальном перемирии в зоне боевых действий на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который имел встречу с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счёт, поэтому не считаем нужным и возможным комментировать", — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, сегодня папа римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи у православных и католиков.
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