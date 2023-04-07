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7 апреля, 09:55

Песков: Размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра доктрины

Планы по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии соответствуют российской ядерной доктрине и не требуют её пересмотра. Об этом проинформировал журналистов в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, не требует", — заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

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Ранее стало известно, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент Владимир Путин привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам российского лидера, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Марина Калегина
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