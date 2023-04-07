Песков: Размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра доктрины

Планы по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии соответствуют российской ядерной доктрине и не требуют её пересмотра. Об этом проинформировал журналистов в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, не требует", — заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.