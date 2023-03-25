"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

25 марта, 17:45

Путин: РФ к 1 июля построит хранилище для тактического ядерного оружия в Белоруссии

Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным. По его словам, лидер республики Александр Лукашенко давно поднимал этот вопрос.

"Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, здесь тоже нет ничего необычного", — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что США уже размещают своё оружие в других странах-союзниках, поэтому он вместе с белорусским коллегой и принял такое решение. Причём всё это происходит без нарушения обязательств по ДСНВ, заметил российский лидер.

По словам Путина, 10 самолётов уже готовы для применения тактического оружия, Москва передала Минску "Искандер". С 3 апреля начнётся обучение экипажей.

Путин заявил, что поставки боеприпасов на Украину — это попытка продлить конфликт

Путин заявил, что поставки боеприпасов на Украину — это попытка продлить конфликт

Ранее Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном. По его словам, у страны есть сотни тысяч таких боеприпасов, но пока они не используются.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров