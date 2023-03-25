Путин: РФ к 1 июля построит хранилище для тактического ядерного оружия в Белоруссии

Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным. По его словам, лидер республики Александр Лукашенко давно поднимал этот вопрос.

"Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, здесь тоже нет ничего необычного", — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что США уже размещают своё оружие в других странах-союзниках, поэтому он вместе с белорусским коллегой и принял такое решение. Причём всё это происходит без нарушения обязательств по ДСНВ, заметил российский лидер.

По словам Путина, 10 самолётов уже готовы для применения тактического оружия, Москва передала Минску "Искандер". С 3 апреля начнётся обучение экипажей.