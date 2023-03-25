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Регион
Опубликовано 25 марта 2023, 17:32
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Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном

России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном, у страны есть сотни тысяч таких боеприпасов, но мы их пока не используем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным, комментируя соответствующие планы Великобритании.

"Должен сказать, что у России, конечно, есть чем ответить, у нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем", — подчеркнул российский лидер.

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Напомним, Британия захотела передать Украине снаряды с обеднённым ураном. Российский лидер Владимир Путин предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. А глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал намерение Лондона ещё одной пройденной ступенькой, ведущей к ядерной конфронтации.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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