Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном

России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном, у страны есть сотни тысяч таких боеприпасов, но мы их пока не используем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным, комментируя соответствующие планы Великобритании.

"Должен сказать, что у России, конечно, есть чем ответить, у нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем", — подчеркнул российский лидер.