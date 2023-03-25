В Минздраве Сербии раскрыли ужасающие последствия применения НАТО обеднённого урана

Применение НАТО обеднённого урана против Югославии в 1999 году привело не только к росту онкологических заболеваний, сейчас отмечается рост бесплодия у мужчин, аутоимунных заболеваний и патологий у беременных женщин, а также новорождённых детей. Об этом заявила сербский министр здравоохранения Даница Груйичич.

"Это был отвратительный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом, не только Сербией и Черногорией, надеюсь, что международная научная общественность поймёт, что это (последствия бомбардировок для здоровья ныне живущих людей. — Прим. Лайфа) необходимо исследовать научным путём и особенно — запретить оружие с обеднённым ураном", — подчеркнула доктор Груйичич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Напомним, военная операция НАТО против Югославии началась в марте 1999 года. Она продолжалась 78 дней. За это время самолёты альянса совершили 38 тысяч боевых вылетов и нанесли более десяти тысяч бомбовых ударов. На территорию страны было сброшено 15 тонн обеднённого урана. С тех пор Сербия занимает первое место в Европе по числу онкологических заболеваний.