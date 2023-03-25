"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

25 марта, 11:54

В Минздраве Сербии раскрыли ужасающие последствия применения НАТО обеднённого урана

Минздрав Сербии сообщил о росте мужского бесплодия после применения НАТО обеднённого урана

<p>Улица Белграда после бомбардировки НАТО в 1999 году. Обложка ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_(1999)#/media/File:Nacionalni_automobil_Yugo_1999.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikipedia.org</a></p>

Улица Белграда после бомбардировки НАТО в 1999 году. Обложка © Wikipedia.org

Применение НАТО обеднённого урана против Югославии в 1999 году привело не только к росту онкологических заболеваний, сейчас отмечается рост бесплодия у мужчин, аутоимунных заболеваний и патологий у беременных женщин, а также новорождённых детей. Об этом заявила сербский министр здравоохранения Даница Груйичич.

"Это был отвратительный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом, не только Сербией и Черногорией, надеюсь, что международная научная общественность поймёт, что это (последствия бомбардировок для здоровья ныне живущих людей. — Прим. Лайфа) необходимо исследовать научным путём и особенно — запретить оружие с обеднённым ураном", — подчеркнула доктор Груйичич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Напомним, военная операция НАТО против Югославии началась в марте 1999 года. Она продолжалась 78 дней. За это время самолёты альянса совершили 38 тысяч боевых вылетов и нанесли более десяти тысяч бомбовых ударов. На территорию страны было сброшено 15 тонн обеднённого урана. С тех пор Сербия занимает первое место в Европе по числу онкологических заболеваний.

В США предупредили о второй Хиросиме в случае применения ВСУ урановых снарядов

В США предупредили о второй Хиросиме в случае применения ВСУ урановых снарядов

Как уже рассказывал Лайф, Британия захотела передать Украине снаряды с обеднённым ураном. Российский лидер Владимир Путин предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. А глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал намерение Лондона ещё одной пройденной ступенькой, ведущей к ядерной конфронтации.

Наталья Исакова
  • Новости
  • НАТО
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров