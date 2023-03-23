Генсек НАТО оправдал передачу Киеву урановых снарядов
Столтенберг заявил, что передача ВСУ снарядов с ураном "не нарушает международное право"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя поставки Великобританией боеприпасов с обеднённым ураном ВСУ, заявил, что участники военного блока следуют международному праву в своей поддержке Киева. Об этом пишет агентство AFP.
"Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всём, что они делают в поддержку Украины", — ответил Столтенберг журналистам на вопрос о планах Британии и соответствующей реакции России.
Напомним, что заявление замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди о передаче Киеву боеприпасов с обеднённым ураном вызвало огромный резонанс. Как известно, такие снаряды США использовали в Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб. Путин предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. А Шойгу назвал намерение Британии ещё одной пройденной ступенькой, ведущей к ядерной конфронтации. Американский журнал Military Watch в свою очередь уже сравнил эффект от применения урановых снарядов с последствиями Хиросимы.
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