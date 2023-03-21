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21 марта, 15:56

Путин — о поставке Киеву снарядов с ураном: Запад решил на деле воевать с РФ до последнего украинца

Путин прокомментировал инициативу Британии поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном

Россия будет вынуждена отреагировать, если Великобритания поставит Украине снаряды с обеднённым ураном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя соответствующую инициативу Лондона.

Путин прокомментировал инициативу Британии поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном. Видео © LIFE

"Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Если Великобритания поставит снаряды с обеднённым ураном Украине, РФ будет вынуждена реагировать", — сказал российский лидер.

Лавров прогнозирует, что поставка снарядов с ураном Киеву плохо кончится для Британии

Лавров прогнозирует, что поставка снарядов с ураном Киеву плохо кончится для Британии

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Эти снаряды "показали" себя в Югославии — в ходе бомбардировок США выпустили по стране более 40 000 таких бомб. Об этом Киеву напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав украинские власти очнуться и не травить своих же людей.

Обложка ©

Kremlin.ru

Варвара Романова
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