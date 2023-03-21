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21 марта, 15:23

Лавров прогнозирует, что поставка снарядов с ураном Киеву плохо кончится для Британии

Лавров прокомментировал намерение Британии поставить Киеву боеприпасы с ураном

Намереваясь поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном, Запад готов идти не просто на риски, а на нарушение гуманитарного права. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Я ничему не удивлюсь, потому что они потеряли ориентиры о том, что касается своих действий, и в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всём мире... Если это правда, то они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии", ответил министр на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Нет сомнений, что поставка Киеву боеприпасов для Запада плохо кончится, добавил Лавров.

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Напомним, ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Они ранее "показали" себя в Югославии — в ходе бомбардировок США выпустили по стране более 40 000 таких снарядов. Об этом Киеву напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав украинские власти очнуться и не травить своих же людей.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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