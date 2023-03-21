Лавров прогнозирует, что поставка снарядов с ураном Киеву плохо кончится для Британии

"Я ничему не удивлюсь, потому что они потеряли ориентиры о том, что касается своих действий, и в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всём мире... Если это правда, то они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии", — ответил министр на вопрос журналиста Павла Зарубина.