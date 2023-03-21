Лавров прогнозирует, что поставка снарядов с ураном Киеву плохо кончится для Британии
Лавров прокомментировал намерение Британии поставить Киеву боеприпасы с ураном
Намереваясь поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном, Запад готов идти не просто на риски, а на нарушение гуманитарного права. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Я ничему не удивлюсь, потому что они потеряли ориентиры о том, что касается своих действий, и в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всём мире... Если это правда, то они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии", — ответил министр на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Нет сомнений, что поставка Киеву боеприпасов для Запада плохо кончится, добавил Лавров.
Напомним, ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Они ранее "показали" себя в Югославии — в ходе бомбардировок США выпустили по стране более 40 000 таких снарядов. Об этом Киеву напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав украинские власти очнуться и не травить своих же людей.