Эксперт рассказал о страшных последствиях применения боеприпасов с ураном, которые получит Киев

Боеприпасы с обеднённым ураном могут заражать всю местность, на которой применяются, вызывая впоследствии у людей онкологические заболевания. Об этом RT заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Такие боеприпасы очень опасны. Они заражают местность в том районе, где применяются. Впоследствии растения, которые произрастают в этой местности и которые человек может употреблять в пищу (овощи, фрукты), несут в себе радиацию. Человек, употребляя в пищу такие продукты, начинает болеть", — заявил Литовкин.

Он также напомнил, что войска США применяли подобные боеприпасы в Югославии, в результате чего множество жителей тех местностей до сих пор страдают от онкологических заболеваний.