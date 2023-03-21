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21 марта, 13:54

Эксперт рассказал о страшных последствиях применения боеприпасов с ураном, которые получит Киев

Эксперт Литовкин заявил, что боеприпасы с обеднённым ураном могут вызвать у человека рак

Боеприпасы с обеднённым ураном могут заражать всю местность, на которой применяются, вызывая впоследствии у людей онкологические заболевания. Об этом RT заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Такие боеприпасы очень опасны. Они заражают местность в том районе, где применяются. Впоследствии растения, которые произрастают в этой местности и которые человек может употреблять в пищу (овощи, фрукты), несут в себе радиацию. Человек, употребляя в пищу такие продукты, начинает болеть", — заявил Литовкин.

Он также напомнил, что войска США применяли подобные боеприпасы в Югославии, в результате чего множество жителей тех местностей до сих пор страдают от онкологических заболеваний.

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Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Артур Белкин
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