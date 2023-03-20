Боррель: ЕС утвердил программу закупок одного миллиона снарядов для Киева в течение года

Страны Евросоюза утвердили передачу Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение текущего года, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, в общей сложности на это будет выделено два миллиарда евро.

"Страны ЕС согласились предоставить [Киеву] один миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. У нас план из трёх шагов: €1 миллиард на немедленные поставки, €1 миллиард на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению [военных] производственных возможностей", — написал дипломат в "Твиттере".