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20 марта, 16:06

Боррель: ЕС утвердил программу закупок одного миллиона снарядов для Киева в течение года

Страны Евросоюза утвердили передачу Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение текущего года, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, в общей сложности на это будет выделено два миллиарда евро.

"Страны ЕС согласились предоставить [Киеву] один миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. У нас план из трёх шагов: €1 миллиард на немедленные поставки, €1 миллиард на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению [военных] производственных возможностей", — написал дипломат в "Твиттере".

Названа причина задержки поставок вооружения Украине из ЕС

Названа причина задержки поставок вооружения Украине из ЕС

Ранее сообщалось, что Франция не отправила Киеву танки из-за недовольства граждан. По словам политика Флориана Филиппо, французы активно выступают против поставок вооружения Украине.

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Getty Images / Metin Aktas

Наталья Исакова
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