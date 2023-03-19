Названа причина задержки поставок вооружения Украине из ЕС

Поставки боеприпасов и оружия для Украины из Евросоюза задерживаются из-за нехватки взрывчатых веществ. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Из-за ограниченных запасов пороха, пластичной взрывчатки и тротила промышленность не может в оперативном порядке удовлетворить запросы ЕС для Украины в независимости от объёма денег, вложенных в решение данной проблемы", — говорится в публикации.

В статье указывается, что украинский конфликт обнажил недостаточные запасы оружия в Европе и слабость производственных мощностей её предприятий. По данным немецкого чиновника, страны ЕС просто не могут вести полномасштабное военное производство.

Чешское госпредприятие Explosia — один из крупнейших поставщиков взрывчатых веществ в Европе — заявило, что производство для 155-мм артиллерийских орудий работает на полную мощность и объёмы увеличивать не собирается вплоть до 2026 года. Кроме того, повышенный спрос на вооружение и боеприпасы в странах ЕС может спровоцировать рост их цен, а они уже за последний год поднялись на одну пятую.

По данным гендиректора испанского производителя 155-мм артиллерийских орудий Fábrica Municiones de Granada (FMG), цены на основные материалы для производства увеличились в два раза, а в некоторых случаях даже в три. Так, обычный снаряд сегодня стоит 850 евро, хотя до начала российской СВО на Украине он был на 20% дешевле.

Другой значительной проблемой является то, что в Европе не могут в кратчайшие сроки увеличить производство взрывчатки. В Чехии сообщили, что на это потребуется три года. К тому же крупнейшие европейские оборонные предприятия загружены на 100%, из-за чего есть необходимость в поисках новых мест военного производства в Индии, Корее и других странах, подчеркнули в публикации.