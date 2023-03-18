В бой шлют новобранцев: В Европарламенте раскрыли реальное положение дел в ВСУ

Украинская армия состоит из плохо обученных новобранцев, оставляющих позиции при первой возможности. Этого не понимают западные политики, ждущие скорой победы Киева, заявила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли.

"Слыша возгласы поддержки здесь, в безопасности, за тысячи миль от линии фронта, я думаю, что нам было бы полезно узнать, что переживают простые украинцы", — сказала она в ходе выступления в Европарламенте.

Также Дейли, ссылаясь на расследования журналистов и высказывания европейских и украинских военных, рассказала, что командование ВСУ отправляет в бой новобранцев без подготовки и боевого опыта. При этом за массовые оставления позиций устраивает дезертирам репрессию.

"Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас", — подчеркнула политик, добавив, что Запад должен перестать говорить о поставках оружия Киеву для продолжения конфликта и задуматься о "мире и диалоге, каким бы неприятным он ни был".