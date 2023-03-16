В США озвучили огромное число потерь украинской армии с начала конфликта
Politico: Более 100 тысяч украинских военнослужащих погибло за время конфликта на Украине
По оценкам американских чиновников, более ста тысяч солдат потеряла украинская армия на поле боя за год конфликта. Как пишет газета Politico, основное число потерь приходится на Артёмовск.
"Свыше 100 тысяч украинских военных погибло, включая самых опытных солдат", — сказано в статье.
В материале уточняется, что основную часть военных Киев потерял в Артёмовске. В этой связи сейчас США приступили к ускоренной переброске техники на Украину, а также к тренировке солдат ВСУ.
Ранее Лайф писал, что, по данным испанской газеты El Pais, потери Киева в ходе специальной военной операции исчисляются десятками тысяч человек. При этом вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что ВСУ испытывают нехватку военных.
ТАСС / АР / LIBKOS