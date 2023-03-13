СМИ узнали о больших потерях украинских войск в Артёмовске из-за проблем с вывозом раненых

Украинские военные несут большие потери в Артёмовске (Бахмут) из-за отсутствия возможности вывозить раненых. Об этом пишет Wall Street Journal .

"Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощёные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колёсных транспортных средств", — подчёркивает издание.