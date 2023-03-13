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13 марта, 13:41

СМИ узнали о больших потерях украинских войск в Артёмовске из-за проблем с вывозом раненых

WSJ: ВСУ несут большие потери в Артёмовске из-за проблем с вывозом раненых

Украинские военные несут большие потери в Артёмовске (Бахмут) из-за отсутствия возможности вывозить раненых. Об этом пишет Wall Street Journal.

"Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощёные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колёсных транспортных средств", — подчёркивает издание.

Пригожин заявил об очень тяжёлой обстановке в Артёмовске

Пригожин заявил об очень тяжёлой обстановке в Артёмовске

Ранее командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский рассказал о печальном положении украинских военных в Артёмовске.

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Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Артур Белкин
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