СМИ узнали о больших потерях украинских войск в Артёмовске из-за проблем с вывозом раненых
WSJ: ВСУ несут большие потери в Артёмовске из-за проблем с вывозом раненых
Украинские военные несут большие потери в Артёмовске (Бахмут) из-за отсутствия возможности вывозить раненых. Об этом пишет Wall Street Journal.
"Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощёные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колёсных транспортных средств", — подчёркивает издание.
Ранее командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский рассказал о печальном положении украинских военных в Артёмовске.
Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency