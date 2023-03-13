СМИ узнали о больших потерях украинских войск в Артёмовске из-за проблем с вывозом раненых

Отсутствие возможностей вывозить раненых солдат из Артёмовска (Бахмут) приводит к большим потерям в рядах Вооружённых сил Украины. Об этом пишет Wall Street Journal.

"Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощёные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых", — подчёркивает издание.