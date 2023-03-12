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Опубликовано 12 марта 2023, 20:55
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Пригожин заявил об очень тяжёлой обстановке в Артёмовске

Обстановка в Артёмовске очень тяжёлая, ВСУ продолжают направлять в город новые резервы. Об этом рассказал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Обстановка очень тяжёлая, противник грызётся за каждый метр. Чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы, но мы идём вперёд", — приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.

Офицер ВСУ раскрыл правду о плачевном положении украинских войск в Артёмовском котле
Офицер ВСУ раскрыл правду о плачевном положении украинских войск в Артёмовском котле

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения организации заняли всю восточную часть Артёмовска. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни Артёмовск может перейти под контроль российских сил. После этого пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый жёстко ответил главе Североатлантического альянса.

Пригожин: Российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артёмовска
Пригожин: Российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артёмовска
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ТАСС / Станислав Красильников

Иван Косицын
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