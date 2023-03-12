Пригожин заявил об очень тяжёлой обстановке в Артёмовске

"Обстановка очень тяжёлая, противник грызётся за каждый метр. Чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы, но мы идём вперёд", — приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.