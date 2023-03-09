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Регион
Опубликовано 9 марта 2023, 15:38
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В Киеве ответили на прогнозы генсека НАТО по Артёмовску

Пресс-секретарь группировки ВСУ Череватый: В НАТО не понимают ситуации в Артёмовске

Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что генералы НАТО не понимают всего происходящего в Артёмовске (Бахмут), раз говорят, что оборона города может пасть в ближайшие дни. Так он прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что этот населённый пункт вскоре перейдёт под контроль российских войск.

"Им (НАТО. — Прим. Лайфа) трудно до конца понять логику <...> Они к этому подходят чисто прагматично, с сухими расчётами, иногда не понимая, что украинцы за год вооружённого конфликта наработали намного большую стойкость, нестандартность действий и мощность тактических решений", — сказал Череватый в эфире украинского телемарафона.

Однако, как добавил спикер Восточной группировки ВСУ, к подобным заявлениям необходимо относиться с уважением и пониманием того, что всей ситуации в военно-политическом альянсе до конца всё-таки не понимают. Череватый напомнил, что ранее в НАТО считали часы до падения Киева.

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Лайф напоминает, что российские войска уже заняли всю восточную часть Артёмовска. Об этом ранее заявила пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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