Почему на Западе "сдают" Бахмут и готовят Киев к контрнаступлению Как на Западе готовятся к сдаче Артёмовска (Бахмута) и накачивают Украину новым вооружением. 8 марта, 23:40 Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о фактической сдаче Бахмута, сообщает The Guardian. "В последние недели и месяцы мы видели ожесточённые сражения вокруг и внутри Бахмута. Мы не можем исключить, что Бахмут в ближайшие дни падёт. Но важно отметить, что это не обязательно означает поворотный момент в войне, однако подчёркивает, что нам не следует недооценивать Россию, мы должны продолжить поддержку Украины", — сказал представитель военного альянса.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг в ожидании падения обороны Бахмута. Видео © t.me / PUTIN TG TEAM

Ранее Владимир Зеленский заявил, что падение Бахмута (Артёмовска) откроет Российской армии дорогу вглубь Украины. Украинский президент уверен, что необходимо оставить войска в осаждённом городе: сейчас в них остаётся, по разным оценкам, от 10 до 12 тысяч человек.

Подготовка ВСУ контрудара

Оборона Артёмовска (Бахмута), где уже "сгорели" тысячи людей, для руководства Украины сейчас становится очередным Рубиконом, после которого Киев может всё потерять. Но Запад готов помогать Украине.

— Поставки оружия Западом Киеву превратились из ручья в реку, — отмечает The Economist. — Запад ускорил поставки оружия и военной техники на Украину в рамках подготовки Киева к контрнаступлению, которое может начаться в апреле.

Журналисты пишут, что в декабре США и Великобритания осознали, что затяжной конфликт не в интересах Запада, поэтому поток оружия на Украину резко увеличился. И за три месяца Киев получил 40% всей обещанной Пентагоном военной помощи.

Подтверждением таких планов стало сегодняшнее заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что военная миссия Евросоюза подготовит более 11 тысяч украинских военнослужащих к концу марта. Также он предложил план по трём пунктам по поставкам снарядов Украине на два миллиарда евро.

Сколько ещё бригад ВСУ погибнет под Бахмутом

ВСУ готовят контрудар по флангам штурмующих Артёмовск российских сил. С Харьковского и Запорожского фронтов стягиваются резервы. Известно, что город окружают не менее пяти бригад до 50 тысяч человек, так как некоторые из них по численности превышают 12 тысяч человек. В составе наступающих также есть украинские ССО, Нацгвардия и ещё ряд подразделений, отмечают эксперты. Потери Украины могут достигнуть в этом районе 25 тысяч человек.

В самом городе, окружённом штурмовиками РФ, находятся отдельные подразделения восьми различных украинских бригад сухопутных войск, ДШВ, Нацгвардии и группы ССО, а также подразделения ТРО. У них нарушена координация, отсутствует связь и нет снабжения. Эвакуация раненых украинцев происходит без транспорта, под свист пуль, перебежками. В Сети появился ролик, где иностранный наёмник командует взводом ВСУ во время эвакуации из Артёмовска.

Иностранный наёмник командует взводом ВСУ во время эвакуации из Бахмута. Никакого транспорта — чистое поле и свистящие пули. Видео © t.me / srochnow

ВСУ готовят вторую линию обороны Славянск – Краматорск – Константиновка – Торецк и перебрасывают подкрепления с резервами, пишут военкоры. На рубеже этих четырёх населённых пунктов, а также в Северске сосредоточено уже 12 бригад, не считая сил территориальной обороны.

Американские военные эксперты не могут достучаться до администрации Белого дома и дают интервью независимым журналистам и экспертам. Так, экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил журналисту Дэну Боллу, что вооружаемые Западом ВСУ несут огромные потери, НАТО слабеет из-за донорства киевскому режиму. Бывший военный делает вывод, что США недооценили российский военный потенциал.

— Что остановит русских форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши? Ничего, — прокомментировал Макрегор, предлагая начать переговоры с Россией.

До этого в интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт сказал, что Украина практически "дышит на ладан", но Вашингтон не даёт конфликту завершиться, чтобы навредить России. По его мнению, США необходимо вспомнить опыт войны во Вьетнаме, чтобы не наступать на собственные грабли.

Авторы Елена Стафеева