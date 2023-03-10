Стена возмездия: что не так с оружием, которое поставляет Украине Запад Как западные СМИ реагируют на поставку Киеву вооружения и что говорят политики в Европе и США. 23556 23556 Фото © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Американские настроения

Американский журнал Military Watch сомневается в пригодности танков Challenger 2, переданных Украине Британией. Первые 200 штук должны быть переданы ВСУ уже в середине апреля. Критика относится к модификации машин. "Это единственный относительно новый танк с нарезным орудием. Остальные страны перешли на гладкий ствол ещё полвека назад", говорится в заметке. Плюс ко всему — снаряды других стран НАТО не подходят к британской пушке, то есть снаряды быстро кончатся.

Авторы заметки отнесли к недостаткам отсутствие фугасно-осколочных снарядов, устаревшие тепловизоры первого поколения, которые серьёзно уступают модернизированным Т-72, корпус башни без динамической и активной защиты, а также большую тяжесть танка по сравнению с другими моделями, что негативно скажется на проходимости и расходе топлива танка. В итоге MW ставит вопрос: годится ли такой танк для Киева? Если мотив Лондона избавиться от хлама понятен, то как скажется это на обороноспособности ВСУ, для авторов, похоже, уже ясно.

Глава Украины настолько начал утомлять американских законодателей, что вызвал яростную полемику в ответ на свои требования. Cпикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил что Штаты не должны давать Украине "безлимитных чеков". На что Зеленский ответил: "Я думаю, что спикер Маккарти никогда не был в Киеве или на Украине, и я думаю, что это помогло бы ему с его позицией".

"Я буду продолжать получать разведданные и другие сообщения, но мне не нужно ехать на Украину или в Киев", — сказал конгрессмен. Маккарти повторил, что никаких "безлимитных чеков" Зеленский не получит. Можно отметить, что спикер является третьей по важности фигурой в американской политике после президента и вице-президента. Маккарти неоднократно выступал за ужесточение контроля над расходованием Киевом финансовой помощи США, заявляя, что Конгресс не должен санкционировать выписывание для Украины "пустых чеков", так как Вашингтон предоставил почти 100 миллиардов долларов военной, экономической и гуманитарной помощи с февраля 2022 года.

Фото © ТАСС / EPA / HOLLIE ADAMS / POOL

Известно, что в США сопротивляются просьбе Киева выделить Украине кассетные боеприпасы, запрещённые в 120 странах мира. Об этом напомнил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Так, "украинские официальные лица, которые принимали участие в Мюнхенской конференции, призывали американскую сторону оказать давление на правительство", чтобы США в обход всех запретов ООН и международной конвенции по запрету предоставили такие снаряды.

Выводы Европы

Оружейный и снарядный голод Украины Европа утолить не в силах, это признали министры обороны стран Евросоюза на встрече в Стокгольме. Главы военных ведомств признали, что все страны ЕС, вместе взятые, производят боеприпасов значительно меньше, чем тратят ВСУ, теперь нужно ударно наращивать производство и учить солдат стрелять более точно. Такое резюме выглядит как жест отчаяния и понимание, что ни в ЕС, ни в Вашингтоне не рассчитали силы, спровоцировав украинский конфликт.

Обеспокоены огромным дефицитом боеприпасов в странах НАТО и в британском парламенте. В профильном комитете сообщили, что под угрозой не только дальнейшие поставки оружия на Украину, но и собственная безопасность, поскольку на пополнение запасов уйдут годы. Председатель Комитета по обороне Тобиас Эллвуд считает, что вооружённый конфликт на Украине должен стать тревожным сигналом для Запада. А министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул острую необходимость инвестиций в вооружённые силы.

Большинство оппозиционных европейских платформ выступает против поставок наступательного вооружения Киеву. Лучше всего эту точку зрения обозначила лидер французских правых Марин Ле Пен, которая считает, что развитие украинского конфликта может обернуться "столетней войной", если Запад продолжит поставлять наступательные вооружения Киеву. "Украина не может выиграть — только если НАТО придёт на помощь. Но в таком случае в конфликт вступит Китай", объясняет бессмысленность действий Ле Пен.

Авторы Елена Стафеева