Что позволено быку: Кому и зачем понадобился бунт в Грузии и как это отразится на России Почему режим Тбилиси продолжат шатать и каких результатов намерена добиться прозападная оппозиция. 9 марта, 14:11 Акция протеста в Тбилиси. Обложка © ТАСС / Михаил Егиков

В Грузии ночью властям удалось разогнать митингующих водомётами и слезоточивым газом. Вопросы к действующему правительству, которое придерживается нейтралитета в украинском кейсе, по мнению экспертов, стали основным триггером для бунтующих оппозиционеров. А текущие события — массовые беспорядки в Грузии, угроза вторжения в Приднестровье и покушение на его президента Вадима Красносельского, теракт в Белоруссии — выглядят как попытка поджечь постсоветские республики у границ России.

Что известно о митингах в Грузии

Все текущие выходные власти Тбилиси отбивались от митингующих, на улицах были беспорядки. Затем демонстранты, выступающие против законопроекта об иноагентах, прорвали железные баррикады у Парламента Грузии. Сотрудники полиции начали обливать их водой и применять слезоточивый газ. Полицией задержано более 130 протестующих. Уникален и сам повод для демонстраций — защита прав иноагентов, от которых народу Грузии ни холодно ни жарко. Майданизация Грузии происходит медийно и имеет конкретные украинские черты: два задержанных боевика-оппозиционера воевали на стороне ВСУ в ходе конфликта, были и "титушки": те, кто разгонял протест, — это люди в чёрных масках.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mamuka Mamualashvili

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своём видеообращении поддержала протестующих против законопроекта и заявила, что Грузии этот закон "надо упразднить любой формой", добавив, что намерена наложить на него вето. Ролик она записала из Нью-Йорка на фоне статуи Свободы.

Что позволено Юпитеру, то не позволено быку: закон об иноагентах есть в США, Европе и России, но в Грузии он не нужен, решили, очевидно, в Вашингтоне. Так как кипящая оппозиция в минувший уик-энд была представлена сеткой активистов и движений, сформированной со времён проамериканского экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, бежавшего сначала на Украину, а теперь оказавшегося в грузинской тюрьме за свои преступления.

Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил в ходе масштабной акции протеста в Тбилиси, что принято решение дать руководству Грузии один час на выполнение двух требований: отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов. В итоге парламент отозвал законопроект об иноагентах, а оппозиционеры заявили о продолжении протестов.

Протестующие, как и сами американцы, забыли, что в США почти 100 лет действует аналогичный закон и ни у кого это никаких вопросов не вызывает. При этом приказ на разгон митингующих воспринят на Западе крайне негативно, вероятно, еженедельное подавление беспорядков во Франции не считается — это же цивилизованная Европа.

Международная реакция

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что принятие закона об иноагентах может повлиять на отношения Грузии с Евросоюзом. По его мнению, документ противоречит стремлению страны вступить в ЕС. Не менее претенциозное заявление последовало из Госдепа США: создание закона приписали Москве — "вдохновлён Кремлем", его принятие "навредит евро-атлантическим амбициям страны", объявили в Вашингтоне.

Россия, естественно, не имеет отношения к законотворчеству грузинских парламентариев. Это прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Российское руководство не имеет никакого отношения к законопроекту об иноагентах, который стал причиной массовых протестов в Грузии, — сказал журналистам Дмитрий Песков.

США проводят в Грузии "штурм Капитолия" для устранения оппозиции, которая выступает против более жёсткой ориентации страны на Америку, считает политолог Максим Жаров. По его словам, эта операция является "первой реакцией Вашингтона на попытки Кремля начать "интегрировать" Южную Осетию и Абхазию в состав Союзного государства России и Белоруссии". В случае судебных процессов над оппозицией курс действующей в Грузии власти может стать более антироссийским. В ближайшее время подобных операций вроде "штурма Капитолия", с такими же целями, как в Грузии, следует ожидать в Израиле, Болгарии и Сербии, уверен эксперт.

Акция протеста в Тбилиси. Фото © Getty Images / Daro Sulakauri

— Запад намерен активизировать развёртывание НАТО на территории Грузии и подписать страну на поддержку Украины, с попыткой расконсервации конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, — отмечает военный эксперт Борис Рожин. — Последствия этого для Грузии Запад особо не волнуют. Режим в Тбилиси что-то подозревает на сей счёт и от этих предложений отмахивается, даже несмотря на заявления президента и митинги оппозиции, за что получает обвинения в "работе на Кремль" и проработку в западных СМИ на темы предательства европейских идеалов и сворачивания с европейского пути.

Эксперт полагает, что, если получится, в Грузии провернут очередной "цветной" сценарий. В отрицательном случае будут долго давить грузинскую оппозицию в расчёте на то, что на длительной дистанции правительство "грузинской мечты" надломится и к власти приведут очередных послушных пешек, как это уже было в нулевых в эпоху Саакшвили, со всеми вытекающими для Грузии последствиями.

Поскольку России выгодно сохранение в Грузии текущего статус-кво, а США наоборот, необходимо его разрушить, поэтому режим в Тбилиси продолжит шататься за счёт тех самых иноагентов и проамериканских "грантоедов", которых грузинское правительство намеревалось лишить подкормки и признания.

Авторы Елена Стафеева