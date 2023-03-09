В Кремле выразили обеспокоенность в связи с массовыми протестами в Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле обеспокоены массовыми беспорядками в Грузии из-за законопроекта об иностранных агентах. При этом он подчеркнул, что российской стороне прежде всего важно, чтобы по периметру границ нашего государства было спокойно.
"Это всё-таки соседнее нам государство, и, несмотря на то что у нас нет отношений с Грузией как таковых, всё-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать нашей обеспокоенности. Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре наших границ", — сказал Песков в ходе брифинга.
Также представитель Кремля посоветовал соотечественникам воздержаться от пребывания в тех районах Грузии, где проходили беспорядки, и быть осторожными.
Ранее Лайф писал о том, что 6 марта в Тбилиси более тысячи человек приняли участие в акции против законопроекта об иностранных агентах. На акции протеста полиция применила слезоточивый газ. Митингующие попытались прорваться в парламент, но их оттеснили и разогнали. Протесты длились двое суток, а 9 марта стало известно, что правящая партия Грузии всё-таки отозвала из парламента законопроект об иноагентах.
Twitter / KShoshiashvili