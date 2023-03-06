В Грузии во время протестов против закона об иноагентах произошла стрельба

В Тбилиси у станции метро "Делиси" произошла стрельба во дворе бизнес-центра, рядом с которым проходила акция протеста против законопроектов об иноагентах. Об этом сообщил телеканал "Формула".

Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах. Видео © Telegram / Look at It

По данным журналистов, несколько раз выстрелили в мужчину, он госпитализирован. Другие детали инцидента уточняются.

Жители Тбилиси 6 марта протестовали против принятия закона об иностранных агентах, проект которого рассматривал Комитет по юридическим вопросам Парламента Грузии. В феврале в парламенте страны зарегистрировали две версии этого законопроекта — грузинскую и американскую. Согласно первой, иноагентом должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идёт из-за рубежа. Американская же версия касается не только юрлиц, но и физлиц, кроме того, она включает уголовную ответственность.