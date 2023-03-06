В Голландии полицейские открыли стрельбу из-за бутылки водки в форме пистолета
Interia: В Голландии полиция задержала автомобилиста с бутылкой водки в форме пистолета
В пригороде Амстердама полиция задержала мужчину, который решил подшутить над автомобилистами и целился в них из бутылки водки в форме пистолета. Перепуганные водители не сразу поняли, что это была шутка, и сообщили о происходящем силовикам, пишет издание Interia.
Инцидент произошёл 4 марта. В полицию поступило сообщение от водителей, которые жаловались на некоего мужчину, целившегося в них из пистолета. Сотрудники выехали на место и задержали 22-летнего подозреваемого. При обыске у него не нашли оружия, но зато обнаружили соответствующей формы бутылку водки. Она была так похожа на настоящее оружие, что издалека её было просто не отличить.
"Задержание проводилось с использованием табельного оружия. Полицейские признались, что во время операции некоторые пешеходы неосознанно попали на линию огня представителей структур", — сказано в сообщении.
"Шутника" доставили в полицию, где он объясняет сотрудникам мотивы своего поступка. Какое наказание ему грозит, не сообщается.
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