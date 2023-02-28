В Германии произошла стрельба возле начальной школы, есть пострадавшие
Bild: Два человека серьёзно пострадали при стрельбе возле начальной школы в Германии
Не менее двух человек получили серьёзные ранения во время стрельбы возле начальной школы в немецком городе Брамше. Об этом сообщает газета Bild.
При этом уточняется, что школьники и сотрудники учебного учреждения не пострадали. Подозреваемый задержан. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции сообщает, что стрельба не имела отношения к школе.
Ранее Лайф сообщал о стрельбе в американском штате Мичиган. Инцидент произошёл в университете, погибло три человека. Сам стрелок тоже был найден мёртвым.
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