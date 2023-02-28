"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 09:28

В Германии произошла стрельба возле начальной школы, есть пострадавшие

Bild: Два человека серьёзно пострадали при стрельбе возле начальной школы в Германии

Не менее двух человек получили серьёзные ранения во время стрельбы возле начальной школы в немецком городе Брамше. Об этом сообщает газета Bild.

При этом уточняется, что школьники и сотрудники учебного учреждения не пострадали. Подозреваемый задержан. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции сообщает, что стрельба не имела отношения к школе.

В США задержали шестилетнего мальчика, выстрелившего в учительницу

В США задержали шестилетнего мальчика, выстрелившего в учительницу

Ранее Лайф сообщал о стрельбе в американском штате Мичиган. Инцидент произошёл в университете, погибло три человека. Сам стрелок тоже был найден мёртвым.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров