В Германии произошла стрельба возле начальной школы, есть пострадавшие

Не менее двух человек получили серьёзные ранения во время стрельбы возле начальной школы в немецком городе Брамше. Об этом сообщает газета Bild.

При этом уточняется, что школьники и сотрудники учебного учреждения не пострадали. Подозреваемый задержан. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции сообщает, что стрельба не имела отношения к школе.