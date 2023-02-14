Открывший стрельбу в университете в Мичигане найден мёртвым

Устроивший стрельбу на территории Университета Мичигана найден мёртвым. Об этом журналистам сообщил замглавы полиции университета Крис Розман.

По его словам, преступник, которого описывали как чернокожего мужчину небольшого роста, был найден за пределами кампуса. На его теле было обнаружено огнестрельное ранение. Мотивы стрелка пока уточняются.

"Кампусу больше ничего не угрожает. Как мы считаем, действовал лишь один стрелявший, больше нет необходимости оставаться в укрытии в кампусе", — добавил представитель полиции университета.