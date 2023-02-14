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14 февраля, 05:09

Жертвами стрельбы в Мичиганском университете стали три человека

Три человека стали жертвами стрельбы в Университете штата Мичиган в США. Ещё по меньшей мере пять человек получили ранения. Такие предварительные данные приводит местная полиция.

"Подтверждено три летальных исхода", — цитирует заявление полиции издание BNO News.

Стрелок ещё не задержан. Это темнокожий мужчина невысокого роста. Он скрывал лицо бейсболкой, воротником и очками.

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Напомним, что в Америке вооружённый злоумышленник пришёл в Университет штата Мичиган, расположенный в Ист-Лансинге (около 110 километров от Детройта). Звуки стрельбы были слышны в студенческом городке.

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WDIV

Анатолий Симоненко
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