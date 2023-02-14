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14 февраля, 02:18

В США неизвестный открыл стрельбу в кампусе университета

В Мичигане раздались выстрелы в университете, есть данные о раненых

В США новый случай стрельбы по людям. По данным местных СМИ, вооружённый злоумышленник пришёл в Университет Мичигана, который находится в Ист-Лансинге (примерно в 110 километрах от Детройта). По предварительным данным, ранено несколько человек.

Полиция у Университета Мичигана. Видео © Twitter / Michael3147

Как сообщает местное издание WLNS, звуки стрельбы были слышны в студенческом городке. На месте ЧП уже много полиции. Студентов и посетителей кампуса призывают найти укрытие. Данные о пострадавших разнятся. Их может быть до пяти человек, не исключены жертвы, отмечает BNO News.

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Лайф ранее писал, что 22 января в городе Монтерей-Парк, округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, произошла стрельба в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Погибло 10 человек, ещё 16 были ранены.

Обложка ©

Twitter / Michael3147

Андрей Григорьев
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