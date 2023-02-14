В США неизвестный открыл стрельбу в кампусе университета
В Мичигане раздались выстрелы в университете, есть данные о раненых
В США новый случай стрельбы по людям. По данным местных СМИ, вооружённый злоумышленник пришёл в Университет Мичигана, который находится в Ист-Лансинге (примерно в 110 километрах от Детройта). По предварительным данным, ранено несколько человек.
Полиция у Университета Мичигана. Видео © Twitter / Michael3147
Как сообщает местное издание WLNS, звуки стрельбы были слышны в студенческом городке. На месте ЧП уже много полиции. Студентов и посетителей кампуса призывают найти укрытие. Данные о пострадавших разнятся. Их может быть до пяти человек, не исключены жертвы, отмечает BNO News.
Лайф ранее писал, что 22 января в городе Монтерей-Парк, округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, произошла стрельба в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Погибло 10 человек, ещё 16 были ранены.
Twitter / Michael3147