В США неизвестный открыл стрельбу в кампусе университета

В США новый случай стрельбы по людям. По данным местных СМИ, вооружённый злоумышленник пришёл в Университет Мичигана, который находится в Ист-Лансинге (примерно в 110 километрах от Детройта). По предварительным данным, ранено несколько человек.

Полиция у Университета Мичигана. Видео © Twitter / Michael3147

Как сообщает местное издание WLNS, звуки стрельбы были слышны в студенческом городке. На месте ЧП уже много полиции. Студентов и посетителей кампуса призывают найти укрытие. Данные о пострадавших разнятся. Их может быть до пяти человек, не исключены жертвы, отмечает BNO News.