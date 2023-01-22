Десять человек убиты и 16 ранены при стрельбе на фестивале китайского Нового года в США

В округе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) неизвестный открыл огонь по людям во время празднования китайского Нового года. По данным Los Angeles Times, предварительно, погибли 10 человек, ещё 16 ранены.

Полиция патрулирует улицы на месте происшествия в Калифорнии. Видео © Twitter / @Natio_MLaFrance

Всё произошло в районе десяти вечера в Монтерей-Парке, который находится в одиннадцати километрах от центра Лос-Анджелеса. Поначалу отдыхающие приняли выстрелы за фейерверки по случаю праздника. Напавшему удалось скрыться, он до сих пор на свободе.

На кадрах очевидцев в соцсетях видно, что полицейские и пожарные патрулируют территорию на Гарви-авеню, а также оказывают помощь пострадавшим.